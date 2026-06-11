IAEA thông qua nghị quyết yêu cầu Iran minh bạch về lượng uranium làm giàu

Hội đồng Thống đốc gồm 35 quốc gia thành viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã thông qua nghị quyết yêu cầu Iran công bố đầy đủ lượng uranium làm giàu còn lại và cho phép các thanh sát viên của cơ quan này tiếp cận để xác minh. Động thái được cho là có thể tác động tới tiến trình đàm phán đang diễn ra giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran.

Cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế ( IAEA) tại trụ sở ở Vienna, Áo. Ảnh: Reuters

Theo các nhà ngoại giao tham dự cuộc họp kín, nghị quyết do Mỹ, Anh, Pháp và Đức đệ trình đã được thông qua với 21 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 10 phiếu trắng. Nga, Trung Quốc và Niger là ba nước bỏ phiếu phản đối.

Nghị quyết yêu cầu Iran cung cấp đầy đủ thông tin về kho vật liệu hạt nhân hiện có và cho phép IAEA tiếp cận ngay lập tức để xác minh. Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh vẫn còn nhiều nghi vấn về số phận lượng uranium làm giàu của Iran sau các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở hạt nhân của nước này hồi năm ngoái.

Theo đánh giá của IAEA, các cuộc tấn công đã gây thiệt hại nghiêm trọng đối với một số cơ sở làm giàu uranium của Iran, song phần lớn lượng uranium đã được làm giàu trước đó được cho là vẫn còn nguyên vẹn. Đến nay, Tehran chưa cung cấp thông tin chi tiết về lượng vật liệu này cũng như chưa cho phép các thanh sát viên IAEA quay trở lại các địa điểm bị tấn công để kiểm tra.

Trong tuyên bố gửi Hội đồng Thống đốc IAEA, Mỹ cùng Anh, Pháp và Đức cho rằng các hoạt động của Iran làm dấy lên những quan ngại về chương trình hạt nhân của nước này, đồng thời ảnh hưởng đến hiệu quả của cơ chế giám sát hạt nhân quốc tế.

Đại sứ Iran tại IAEA, Reza Najafi. Ảnh: CGTN

Phản ứng trước nghị quyết, Đại sứ Iran tại IAEA Reza Najafi cho rằng, văn bản này không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của tình hình hiện nay và đưa ra những yêu cầu mà Tehran coi là không phù hợp. Phái đoàn Iran tại IAEA cũng kêu gọi các nước thành viên thận trọng trong các bước đi tiếp theo.

Nghị quyết được thông qua trong bối cảnh Mỹ và Iran đang tiến hành các cuộc tiếp xúc nhằm duy trì lệnh ngừng bắn và thúc đẩy đối thoại về một số vấn đề, trong đó có chương trình hạt nhân của Tehran. Tuy nhiên, các tín hiệu gần đây cho thấy tiến trình đàm phán đang đối mặt với nhiều khó khăn.

Một trong những nội dung được Washington đặc biệt quan tâm là số lượng uranium làm giàu của Iran, nhất là lượng uranium có độ làm giàu cao được IAEA đánh giá là cần được giám sát chặt chẽ nhằm bảo đảm các mục tiêu không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Minh Phương