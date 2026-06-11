EU, Hàn Quốc tăng cường hợp tác kinh tế - quốc phòng

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) - Hàn Quốc lần thứ 11 vừa diễn ra ở Brussels (Bỉ), lãnh đạo hai bên đã ký Hiệp định Thương mại Kỹ thuật số (DTA), đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, an ninh và quốc phòng.

Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) - Hàn Quốc lần thứ 11 diễn ra ở Brussels, ngày 10/6 (Bỉ). Ảnh: Euronews

Tham dự hội nghị có Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung.

Trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo khẳng định cam kết đối với chủ nghĩa đa phương, thương mại tự do và một trật tự kinh tế quốc tế dựa trên luật lệ, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược EU - Hàn Quốc trong bối cảnh môi trường địa chính trị toàn cầu ngày càng phức tạp.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đánh giá Hàn Quốc là một trong những đối tác thân cận nhất của châu Âu tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong khi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nhận định, Hiệp định Thương mại Tự do EU - Hàn Quốc là một trong những hiệp định thành công nhất của EU.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ( giữa), Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa ( trái) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tiến đến địa điểm đón tiếp tại Hội đồng EU ở Brussels, Bỉ, vào ngày 10/6/2026. Ảnh: The Chosun

Hiệp định Thương mại Kỹ thuật số mới được xem là bước phát triển tiếp theo trong quan hệ kinh tế giữa hai bên. Theo Ủy ban châu Âu, kim ngạch thương mại hàng hóa EU - Hàn Quốc đã tăng gấp đôi kể từ năm 2015, đạt khoảng 124,25 tỷ euro trong năm 2025. Thỏa thuận mới được kỳ vọng sẽ giảm các rào cản đối với thương mại số, tạo thuận lợi cho dòng chảy dữ liệu xuyên biên giới, tăng tính minh bạch pháp lý cho doanh nghiệp và nâng cao bảo vệ người tiêu dùng trực tuyến.

Hai bên cũng nhất trí thiết lập cơ chế đối thoại cấp cao về khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như pin, xe điện và chất bán dẫn.

Về an ninh và quốc phòng, EU và Hàn Quốc tái khẳng định cam kết triển khai Đối tác An ninh và Quốc phòng ký năm 2024, tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực an ninh hàng hải, ứng phó các mối đe dọa phi truyền thống và chống can thiệp thông tin từ bên ngoài. Các nhà lãnh đạo cũng trao đổi về vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và các diễn biến an ninh quốc tế.

Minh Phương