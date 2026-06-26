Israel duy trì hiện diện quân sự tại Liban, Gaza và Syria

Ngày 25/6, Israel tuyên bố không thiết lập bất kỳ mốc thời gian nào cho việc rút quân khỏi Liban, Gaza và Syria. Ban lãnh đạo nước này khẳng định các lực lượng vũ trang sẽ tiếp tục bám trụ tại cả ba vùng lãnh thổ trên chừng nào vẫn còn các mối đe dọa an ninh.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết, Israel sẽ duy trì hiện diện tại Liban, Syria và Gaza khi cần thiết. Ảnh: Al Jazeera.

Tuyên bố cứng rắn này được đưa ra trong bối cảnh các quan chức Israel và Liban đang tham gia vòng đàm phán trực tiếp kéo dài ba ngày do Mỹ làm trung gian tại Washington. Trước đó, quân đội Israel đã tiến hành các cuộc không kích diện rộng và đưa bộ binh vào miền Nam Liban sau khi lực lượng Hezbollah can dự vào cuộc chiến Trung Đông hồi tháng 3.

Phát biểu tại lễ tốt nghiệp một học viện quân sự, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, nhấn mạnh nước này kiên quyết phản đối việc rút quân khỏi các vùng an ninh bất chấp mọi áp lực hiện tại và tương lai.

Đồng quan điểm, Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định quân đội sẽ ở lại miền Nam Liban “cho đến khi nào còn cần thiết” và được trao toàn quyền hành động.

Người phát ngôn chính phủ David Mencer cũng tái khẳng định điều kiện tiên quyết để IDF tái bố trí lực lượng là miền Nam Liban phải được phi quân sự hóa và Hezbollah phải bị tước bỏ vũ khí.

Mặc dù một lệnh ngừng bắn mới đã được tuyên bố tại Liban giúp giảm đáng kể cường độ giao tranh nhằm tránh làm chệch hướng các cuộc đàm phán vĩ mô giữa Mỹ và Iran, các cuộc đụng độ đơn lẻ vẫn tiếp diễn.

Quân đội Israel tuyên bố đã tiêu diệt nhiều phần tử Hezbolah. Ảnh: The Times of Israel.

Trong ngày 25/6, phía Israel cho biết đã tiêu diệt nhiều đặc nhiệm Hezbollah trong hai vụ việc riêng rẽ tại miền Nam Liban. Liên quan đến tiến trình đàm phán tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định hai quốc gia láng giềng này hiện đã tiến gần đến một “cam kết mang tính định hướng”. Ngược lại, phía Israel bày tỏ sự hoài nghi khi dẫn chứng bài học từ năm 2024, thời điểm Hezbollah đáng lẽ phải bị giải giáp vũ khí nhưng thực tế đã không diễn ra.

Thanh Giang