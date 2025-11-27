Israel bao vây thành phố bắc Bờ Tây, Hamas xem xét tái cơ cấu chính trị

Lực lượng an ninh Israel đã tiến vào thành phố Tubas, phía bắc Bờ Tây, ra lệnh cho những cư dân Palestine rời khỏi nhà, đánh dấu bước leo thang mới trong chiến dịch kéo dài nhiều tháng tại khu vực này.

Israel bao vây thành phố Tubas, phía bắc Bờ Tây khiến hàng chục gia đình phải di dời. Ảnh: Al Jazeera

Thống đốc Tubas, Ahmed Al-Asaad cho biết, lực lượng Israel được yểm trợ bằng trực thăng đã nổ súng, bao vây thành phố và triển khai các vị trí trên nhiều khu phố. Quân đội Israel cùng Cơ quan An ninh nội địa thông báo, chiến dịch bắt đầu từ 4 giờ sáng, với sự tham gia của binh lính, phương tiện quân sự, máy bay và máy bay không người lái, tiến vào nhiều thị trấn và làng mạc của người Palestine.

Hiện, chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại. Chính quyền Palestine đã kích hoạt ủy ban khẩn cấp để theo dõi tình hình và đảm bảo đáp ứng các nhu cầu cấp thiết nếu chiến dịch kéo dài.

Cùng ngày, lãnh đạo Hamas xem xét một đề xuất giải tán cánh vũ trang và tái cơ cấu thành một tổ chức chính trị duy nhất, “có khả năng tham gia vào đời sống chính trị, kinh tế, xã hội và công cộng nói chung”. Đề xuất cũng kêu gọi Hamas trở thành thành viên của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) do Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas làm chủ tịch. Một số quan chức Hamas nhận định, việc trở thành đảng chính trị hợp pháp sẽ giúp phong trào “tồn tại mà không cần vũ khí”, sau khi họ mất đi phần lớn sự ủng hộ nội bộ trong hai năm xung đột với Israel khiến hàng chục nghìn người Palestine thiệt mạng. Các nhà lãnh đạo Hamas đã thảo luận vấn đề giải giáp vũ khí với Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, và đề cập gián tiếp với Mỹ.

Liên quan tình hình thực hiện thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza, Bộ Y tế Gaza do Hamas điều hành xác nhận đã tiếp nhận thi thể 15 người Palestine từ Israel thông qua Hội Chữ thập đỏ quốc tế, sau khi Israel xác định hài cốt do Hamas trao trả một ngày trước là của con tin Dror Or. Theo các điều khoản ngừng bắn, Israel phải trả lại 15 thi thể người Palestine cho mỗi thi thể con tin họ nhận từ Hamas.

Trong diễn biến liên quan, tuần trước, Israel đã gửi đề xuất qua các nước trung gian, liên quan việc trả tự do có điều kiện cho hàng chục chiến binh Hamas bị mắc kẹt trong các đường hầm phía Đông Rafah, khu vực do quân đội Israel kiểm soát. Theo đề xuất, những chiến binh còn lại sẽ được phép ra ngoài nếu đầu hàng, sau đó được thả và tái định cư tại khu vực do Hamas kiểm soát ở Dải Gaza, với điều kiện cam kết không quay lại hoạt động khủng bố và đồng ý giải giáp vũ khí.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, France 24