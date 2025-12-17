Canada dự kiến mở lãnh sự quán tại Greenland và Alaska nhằm tăng cường hiện diện ở Bắc Cực

Canada đang xúc tiến kế hoạch mở hai lãnh sự quán mới tại Greenland và Anchorage, bang Alaska của Mỹ, như một bước đi chiến lược nhằm tăng cường sự hiện diện và vai trò của Ottawa tại khu vực Bắc Cực. Thông tin được Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand công bố ngày 16/12, trong bối cảnh Bắc Cực ngày càng trở thành tâm điểm cạnh tranh địa chính trị và an ninh quốc tế.

Quang cảnh khu phố cổ của thành phố Nuuk, Greenland. Ảnh: CCTV

Theo Bộ trưởng Anand, Bắc Cực hiện là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Canada. Khu vực băng giá nhưng giàu tài nguyên này đang chứng kiến những biến chuyển sâu sắc khi biến đổi khí hậu khiến băng tan nhanh, tạo điều kiện cho các tuyến hàng hải mới như Tuyến đường Tây Bắc trở nên dễ tiếp cận hơn. Song song với đó, Nga tiếp tục đẩy mạnh mở rộng cơ sở hạ tầng về phía cực Bắc, làm gia tăng lo ngại về cán cân chiến lược và an ninh trong khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand. Ảnh: CCTV

Thủ tướng Canada Mark Carney trước đó đã nhiều lần nhấn mạnh cam kết của chính phủ trong việc củng cố hiện diện quân sự và an ninh tại Bắc Cực, coi đây là không gian chiến lược then chốt gắn liền với chủ quyền và lợi ích lâu dài của Canada.

Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: CCTV

Canada từng dự kiến khai trương lãnh sự quán tại Nuuk, thủ phủ của Greenland, vào tháng 11 vừa qua, song kế hoạch buộc phải hoãn lại do điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đối với lãnh sự quán tại Anchorage, hiện Ottawa chưa công bố mốc thời gian cụ thể. Dù vậy, động thái này cho thấy quyết tâm rõ ràng của Canada trong việc mở rộng mạng lưới ngoại giao tại khu vực có ý nghĩa chiến lược ngày càng gia tăng.

Đầu năm nay, những phát biểu của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng sáp nhập Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, đã làm dấy lên quan ngại và căng thẳng trong cộng đồng các quốc gia Bắc Cực. Trước tình hình đó, Bộ trưởng Anand cho biết bà đã tích cực trao đổi với các đối tác Bắc Âu nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của Bắc Cực, đồng thời khẳng định rõ lập trường về chủ quyền và lợi ích chiến lược của Canada trong khu vực.

Song song với nỗ lực ngoại giao song phương và khu vực, Canada cũng thúc đẩy vai trò của các cơ chế đa phương. Bộ trưởng Anand cho biết bà đã làm việc với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, kêu gọi liên minh có những hành động cụ thể hơn nhằm tăng cường nguồn lực và hiện diện tại Bắc Cực. Lập trường này phù hợp với kế hoạch của Thủ tướng Carney nâng chi tiêu quốc phòng của Canada lên mức 2% GDP trong năm nay và hướng tới 5% GDP vào năm 2035, qua đó củng cố năng lực phòng thủ và răn đe trong môi trường an ninh đang thay đổi nhanh chóng.

Vân Bình

Nguồn: CCTV