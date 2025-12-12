Đồng chí Lê Anh Hiếu giữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa

Sáng 12/12, Sở Y tế Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Y tế.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa.

Dự hội nghị có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành chức năng của tỉnh.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 3869/QĐ-UBND, ngày 10/12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm đồng chí Lê Anh Hiếu, Trưởng phòng Quản lý Hành nghề Y Dược tư nhân, Sở Y tế giữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa trong thời hạn 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa.

Trao quyết định bổ nhiệm và phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của đồng chí Lê Anh Hiếu trong suốt quá trình công tác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu chúc mừng, giao nhiệm vụ cho tân Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa.

Đồng thời mong muốn với cương vị mới, tân Phó Giám đốc Sở Y tế Lê Anh Hiếu tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, nêu cao tinh thần, trách nhiệm cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế thực hiện tốt nhiệm vụ được tỉnh và Trung ương giao.

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh: Bước vào giai đoạn mới sẽ có nhiều thuận lợi, thách thức mới, vì vậy, Ban Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa cần tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, đoàn kết, thống nhất, tập trung đưa các quy định, thể chế mới của ngành vào thực tiễn. Trong đó cần tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân”. Đồng thời, quan tâm phát triển nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, mạng lưới tế theo yêu cầu, thực tiễn hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, tạo đột phá trong giai đoạn mới, không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Tân Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa Lê Anh Hiếu phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Giám đốc Sở Y tế Lê Anh Hiếu cảm ơn sự tin tưởng giao nhiệm vụ của lãnh đạo tỉnh; sự đồng hành, tạo điều kiện của tập thể ngành y tế trong quá trình công tác. Đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, sự phối hợp của các sở, ngành và sự ủng hộ, giúp đỡ của các đồng chí trong Ban giám đốc và cán bộ công chức viên chức ngành y tế trên cương vị mới.

Ban Giám đốc Sở Y tế tặng hóa chúc mừng tân Phó Giám đốc.

Bản thân sẽ không ngừng nỗ lực, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất của người cán bộ, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ Nhân dân. Tiếp tục học hỏi, đổi mới tư duy và phương pháp làm việc; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và đồng hành cùng tập thể ngành y tế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đưa ngành y tế Thanh Hóa phát triển bền vững, toàn diện trong giai đoạn mới.

Phong Sắc