Cuộc họp Qatar: 45 nước bàn kế hoạch lực lượng ổn định Gaza

Khoảng 45 quốc gia Arập, Hồi giáo và phương Tây vừa nhóm họp kín tại Doha để bàn kế hoạch thành lập Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) tại Gaza, trong khi Israel bị loại khỏi các cuộc thảo luận này. Cuộc họp do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chủ trì ngày 16/12.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy hoàn thiện kế hoạch hòa bình Gaza. Ảnh: The Soufan Center

Cuộc họp tại Doha tập trung xây dựng khuôn khổ hoạt động của Lực lượng Ổn định Quốc (ISF), gồm quy tắc tác chiến, phạm vi vũ khí, khu vực triển khai, địa điểm huấn luyện và thẩm quyền thực địa. Vấn đề then chốt là khả năng các nước đưa quân tới Gaza, giữa lo ngại đối đầu với Hamas hoặc Israel. Theo kế hoạch sơ bộ, ISF có thể bắt đầu hình thành từ đầu 2026, huấn luyện tại một quốc gia thứ ba và ban đầu triển khai quanh Rafah, với vai trò ổn định tình hình trước khi mở rộng sâu hơn vào Gaza.

Cùng ngày, phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Phó Đại diện Nga Dmitry Polyansky kêu gọi cộng đồng quốc tế chuyển từ tuyên bố chính trị sang hành động ngoại giao thực địa tại Gaza, nhấn mạnh cần tìm giải pháp đàm phán toàn diện, bao gồm giải giáp các nhóm vũ trang Palestine và rút quân Israel. Ông cảnh báo việc triển khai lực lượng ổn định quốc tế có thể khiến họ trở thành bên tham chiến và gặp rủi ro cao.

Phó Đại diện Nga Dmitry Polyansky. Ảnh: France 2

Trong khi đó, Hamas đang thúc đẩy vòng đàm phán gián tiếp mới với Israel tại Ai Cập hoặc Qatar, bất đồng xoay quanh vụ Israel không kích khiến một chỉ huy Hamas thiệt mạng, và tỏ ra không hài lòng với các tuyên bố thiếu nhất quán từ Mỹ. Song song với đó, Hamas cũng duy trì kênh tiếp xúc với Mỹ nhằm tìm kiếm các giải pháp thúc đẩy tiến trình đàm phán và đạt được những thỏa thuận mang tính nguyên tắc liên quan đến an ninh, quản trị Dải Gaza và khả năng triển khai lực lượng quốc tế.

Trong diễn biến liên quan, Đan Mạch, Pháp, Hy Lạp, Slovenia và Anh bày tỏ quan ngại trước tình hình bạo lực gia tăng giữa Israel và người Palestine tại Bờ Tây và Đông Jerusalem. Đại biện thường trực của Anh tại Liên Hợp Quốc James Kariuki cho biết, năm nước này kêu gọi Israel tuân thủ các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế, đồng thời cảnh báo rằng những diễn biến hiện nay đang gây thách thức cho việc triển khai kế hoạch hòa bình 20 điểm, vốn được coi là khuôn khổ nền tảng cho giải pháp tại Dải Gaza.

Minh Phương

Nguồn: TASS, The Times of Israel