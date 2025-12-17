Australia truy tố nghi phạm xả súng tại Bondi Beach với 59 tội danh, trong đó có tội khủng bố

Cảnh sát Australia ngày 17/12 cho biết đã truy tố một người đàn ông bị cáo buộc thực hiện vụ xả súng tại một sự kiện của cộng đồng Do Thái trên bãi biển Bondi, thành phố Sydney, với tổng cộng 59 tội danh, trong đó có tội khủng bố. Vụ việc được xem là một trong những sự cố an ninh nghiêm trọng nhất thời gian gần đây, làm dấy lên lo ngại sâu sắc về chủ nghĩa cực đoan bạo lực và làn sóng bài Do Thái tại quốc gia này.

Các thành viên của đội pháp y làm việc tại hiện trường vụ xả súng tại bãi biển Bondi, ở Sydney, Australia, ngày 15/12/2025. Ảnh: Reuters

Theo nhà chức trách, vụ tấn công xảy ra trong khuôn khổ một lễ kỷ niệm tôn giáo của người Do Thái, khiến dư luận Australia rúng động. Ngay sau vụ nổ súng, khu vực Bondi Beach đã bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Cảnh sát cho biết các cáo buộc nhằm vào nghi phạm bao gồm nhiều hành vi đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến khủng bố, sử dụng và tàng trữ vũ khí trái phép, cũng như đe dọa trực tiếp đến an ninh và an toàn của cộng đồng. Tuy nhiên, danh tính nghi phạm và chi tiết cụ thể về động cơ gây án hiện chưa được công bố, do quá trình điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Thủ hiến bang New South Wales Chris Minns phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở Cảnh sát bang. Ảnh: Reuters

Vụ việc đã thúc đẩy chính quyền bang New South Wales và chính phủ liên bang Australia xem xét các biện pháp tăng cường an ninh và siết chặt luật kiểm soát súng. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 17/12, Thủ hiến bang New South Wales Chris Minns cho biết nghị viện bang sẽ nhóm họp trở lại vào ngày 22/12 để xem xét các biện pháp cải cách mang tính “khẩn cấp”. Các đề xuất bao gồm giới hạn số lượng súng mà một cá nhân được phép sở hữu, đồng thời siết chặt khả năng tiếp cận đối với một số loại súng săn và súng ngắn. Ông Minns nhấn mạnh: “Chúng tôi đang đối mặt với một nhiệm vụ vô cùng to lớn. Đây là trách nhiệm nặng nề nhằm gắn kết cộng đồng lại với nhau.”

Lễ tang của các nạn nhân Do Thái bắt đầu được tổ chức từ ngày 17/12, trong bối cảnh công chúng bày tỏ phẫn nộ trước việc các tay súng – trong đó có một người từng bị điều tra vì liên quan đến các phần tử cực đoan – vẫn có thể tiếp cận các loại vũ khí có sức sát thương lớn.

Trước đó một ngày, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã cùng Thủ hiến Chris Minns và Cảnh sát trưởng bang New South Wales Mal Lanyon tổ chức họp báo tại trụ sở Cảnh sát New South Wales, lên án mạnh mẽ hành vi bạo lực và cam kết chính phủ các cấp sẽ hành động quyết liệt để ngăn chặn những thảm kịch tương tự.

Vân Bình

Nguồn: Reuters