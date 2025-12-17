Hai nhà văn Việt Nam được nhận Giải thưởng văn học Đông Nam Á 2024-2025

Hai nhà văn Việt Nam là Nguyễn Tham Thiện Kế và Phạm Thị Xuân Ban (Y Ban) đã được vinh danh tại lễ trao Giải thưởng văn học Đông Nam Á (SEA Write Award) 2024-2025 diễn ra tối 16/12 tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, với sự tham dự của các nhà văn, nhà thơ đến từ 8 quốc gia ASEAN.

Các nhà văn được vinh danh tại Lễ trao giải thưởng văn học ASEAN 2024-2025. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, sự kiện năm nay đánh dấu 46 năm kể từ khi giải thưởng được thành lập nhằm tôn vinh những tác phẩm văn thơ tiêu biểu và khẳng định vai trò của văn học trong đời sống khu vực.

Trong hơn 4 thập kỷ qua, dưới sự bảo trợ của Hoàng gia Thái Lan, SEA Write Award đã trở thành một giải thưởng văn học quan trọng của ASEAN, góp phần giới thiệu và lan tỏa tài năng của nhiều thế hệ tác giả.

Phát biểu tại lễ trao giải, bà Dhipavadee Meksawan - Trưởng Ban tổ chức - cho biết SEA Write Award đã trở thành một truyền thống đáng trân trọng, tôn vinh những giọng văn xuất sắc và những tác phẩm phản ánh chiều sâu con người. Giải thưởng góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và tạo nên tiếng nói chung của văn hóa ASEAN.

Nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế được trao giải thưởng văn học Đông Nam Á với tập truyện ngắn “Một mùa Hè dưới bóng cây,” khai thác những câu chuyện về sự vô cảm trong đời sống hiện đại, nỗi cô đơn và ký ức của người lính trở về. Trong khi đó, nhà văn Y Ban được vinh dự trao giải với tập truyện ngắn “Trên đỉnh giời,” khắc họa nhiều lát cắt thân phận cuộc đời.

Đáng chú ý, lễ trao giải năm nay ra mắt ca khúc chính thức của SEA Write mang tên “Sức mạnh của văn chương” (The Power of the Write) do nhà thơ Thái Lan Naowarat Pongpaiboon sáng tác lời và được Dàn nhạc Giao hưởng Hoàng gia Bangkok trình diễn lần đầu. Tác phẩm này được xem là điểm nhấn mới, góp phần tăng cường sự gắn kết văn hóa giữa các quốc gia ASEAN./.

Theo TTXVN