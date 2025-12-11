Hotline: 0822.173.636   |

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Thanh Hóa: Một tuần phát hiện hơn 130 trường hợp không thắt dây an toàn khi điều khiển xe ô tô

(Baothanhhoa.vn) - Chỉ trong vòng một tuần (từ ngày 17 đến ngày 23/11/2025), hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện 133 trường hợp vi phạm không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường.

Chỉ trong vòng một tuần (từ ngày 17 đến ngày 23/11/2025), hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện 133 trường hợp vi phạm không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường.

Danh sách cụ thể như sau:

UBND tỉnh Thanh Hoá cũng vừa ban hành Quyết định số 3808/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Tích hợp camera và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để khai phá dữ liệu camera phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông”, do Công an tỉnh làm chủ đầu tư.

Dự án nhằm xây dựng hệ thống kiểm soát an ninh đồng bộ, hiện đại; nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông tại cấp xã, phường; đồng thời hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành của lực lượng thực thi pháp luật, góp phần xây dựng đô thị thông minh và phát triển bền vững.

Theo Quyết định, dự án sẽ đầu tư lắp đặt khoảng 1.100 camera giám sát AI tại 12 xã, phường trung tâm, trọng điểm về chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; đồng thời tích hợp khoảng 1.000 camera hiện có đáp ứng tiêu chuẩn.

Hệ thống dữ liệu sẽ được khai phá bằng công nghệ AI, kết nối và chia sẻ với Trung tâm giám sát của Công an tỉnh, Công an các xã, phường và IOC phường Hạc Thành, Sầm Sơn.

Dự án cũng đầu tư trang thiết bị giám sát cho các phòng trực ban tại cơ sở.

Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025-2026.

Thi đua Quyết thắng trong lực lượng vũ trang tỉnh: Gắn công tác xây dựng Đảng và học tập, làm theo Bác

Thi đua Quyết thắng trong lực lượng vũ trang tỉnh: Gắn công tác xây dựng Đảng và học tập, làm theo Bác

Theo gương Bác
(Baothanhhoa.vn) - Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) đã, đang và sẽ là động lực tinh thần to lớn, khơi dậy trách nhiệm, trí tuệ và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Thanh Hóa....
Nhiều tham luận quan trọng tại Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX

Nhiều tham luận quan trọng tại Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Trong hai ngày 10 và 11/12, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025-2030 được long trọng tổ chức. Các đại biểu đã tham luận nhiều nội dung quan trọng, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua và đề xuất các giải...
