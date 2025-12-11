Thanh Hóa: Một tuần phát hiện hơn 130 trường hợp không thắt dây an toàn khi điều khiển xe ô tô

Chỉ trong vòng một tuần (từ ngày 17 đến ngày 23/11/2025), hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện 133 trường hợp vi phạm không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường.

Danh sách cụ thể như sau:

UBND tỉnh Thanh Hoá cũng vừa ban hành Quyết định số 3808/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Tích hợp camera và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để khai phá dữ liệu camera phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông”, do Công an tỉnh làm chủ đầu tư.

Dự án nhằm xây dựng hệ thống kiểm soát an ninh đồng bộ, hiện đại; nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông tại cấp xã, phường; đồng thời hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành của lực lượng thực thi pháp luật, góp phần xây dựng đô thị thông minh và phát triển bền vững.

Theo Quyết định, dự án sẽ đầu tư lắp đặt khoảng 1.100 camera giám sát AI tại 12 xã, phường trung tâm, trọng điểm về chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; đồng thời tích hợp khoảng 1.000 camera hiện có đáp ứng tiêu chuẩn.

Hệ thống dữ liệu sẽ được khai phá bằng công nghệ AI, kết nối và chia sẻ với Trung tâm giám sát của Công an tỉnh, Công an các xã, phường và IOC phường Hạc Thành, Sầm Sơn.

Dự án cũng đầu tư trang thiết bị giám sát cho các phòng trực ban tại cơ sở.

Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025-2026.

NM