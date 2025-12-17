Tổng thống Belarus kêu gọi chấm dứt chiến sự Ukraine giữa lúc châu Âu tính triển khai binh sĩ

Cuộc xung đột Nga - Ukraine đang bước vào giai đoạn nhạy cảm mới khi châu Âu cân nhắc khả năng triển khai binh sĩ tới Ukraine như một phần trong khuôn khổ đề xuất hòa bình do Mỹ thúc đẩy, trong khi Nga cảnh báo sẽ không chấp nhận bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của phương Tây trên lãnh thổ Ukraine. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko kêu gọi các bên nhanh chóng có hành động quyết liệt nhằm chấm dứt chiến sự, cho rằng nguy cơ leo thang đang gia tăng nếu xung đột không sớm được “đóng băng”.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trả lời phỏng vấn ngày 16/12. Ảnh: AFP.

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh Newsmax của Mỹ, được hãng thông tấn nhà nước Belarus BelTA công bố ngày 16/12, ông Lukashenko nhấn mạnh vai trò then chốt của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tiến trình ngoại giao hiện nay. Theo nhà lãnh đạo Belarus, nếu Washington kiên định thúc đẩy giải pháp chính trị, khả năng đạt được kết quả là có thật.

Ông Lukashenko nói: “Nhiều điều hiện nay phụ thuộc vào lập trường của ông Trump và nước Mỹ. Điều quan trọng là ông ấy không từ bỏ nỗ lực này”. Nhà lãnh đạo Belarus đồng thời cho rằng nếu các chính sách của ông Trump được áp dụng từ sớm, xung đột có thể đã không bùng phát. Tuy vậy, ông Lukashenko thừa nhận chiến tranh Ukraine là một tiến trình phức tạp với nhiều bên liên quan và không thể được giải quyết bởi riêng Mỹ. Theo ông, ưu tiên trước mắt là “đóng băng xung đột”, chấm dứt thương vong, từ đó tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán thực chất.

Cảnh báo về hệ quả rộng lớn hơn, Tổng thống Belarus cho rằng nếu giao tranh tiếp diễn, cuộc chiến có thể gây bất ổn nghiêm trọng cho châu Âu và thậm chí lan rộng thành xung đột toàn cầu.

Trong khi các nỗ lực ngoại giao được thúc đẩy, tình hình quân sự trên thực địa vẫn căng thẳng. Nga đang gia tăng các đợt tấn công trên mặt trận phía Đông Ukraine và tuyên bố đã kiểm soát thành phố Kupiansk, song Kyiv bác bỏ thông tin này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã trực tiếp tới khu vực tiền tuyến để khẳng định lực lượng Ukraine vẫn giữ quyền kiểm soát thành phố.

Lính cứu hỏa kiểm tra một tòa nhà dân cư bị hư hại sau cuộc không kích của Nga tại Zaporizhzhia, Ukraine, ngày 16/12/2025. Ảnh: AFP.

Song song với diễn biến trên chiến trường, châu Âu tuyên bố sẵn sàng dẫn dắt một lực lượng đa quốc gia nhằm hỗ trợ Ukraine, bao gồm triển khai binh sĩ, bảo vệ không phận và đảm bảo an ninh hàng hải. Anh, Pháp, Đức cùng một số quốc gia châu Âu khác cho biết kế hoạch này được xây dựng trong khuôn khổ đề xuất hòa bình do Mỹ bảo trợ. Nga đã lập tức phản đối, coi việc triển khai lực lượng phương Tây tại Ukraine là “lằn ranh đỏ” không thể vượt qua, kể cả dưới hình thức NATO hay ngoài NATO. Về phía Mỹ, chính quyền Washington tiếp tục khẳng định không đưa binh sĩ Mỹ trực tiếp tham chiến tại Ukraine, làm dấy lên câu hỏi về mức độ can dự của Mỹ nếu lực lượng châu Âu được triển khai và trở thành mục tiêu tấn công.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, Euronews.