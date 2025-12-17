Nga mở rộng chương trình tàu ngầm lớp Lada, dự kiến đóng thêm hai chiếc từ năm 2026

Nga xác nhận sẽ tiếp tục mở rộng chương trình tàu ngầm diesel-điện lớp Lada (Dự án 677), với kế hoạch đặt ky hai tàu ngầm mới thuộc loạt Velikiye Luki vào đầu năm 2026 tại Nhà máy Đóng tàu Admiralty ở St. Petersburg, trong khuôn khổ đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước.

Nga đã xác nhận kế hoạch đóng thêm hai tàu ngầm diesel-điện thuộc Dự án 677, lớp Lada, vào đầu năm 2026 tại Nhà máy Đóng tàu Admiralty. Ảnh: Vitaly Kuzmin / Cục Thiết kế Trung ương Rubin.

Thông tin được Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Alexander Moiseyev, công bố ngày 16/12 sau lễ thượng cờ tàu ngầm Velikiye Luki. Moskva coi lớp Lada là trụ cột tương lai của lực lượng tàu ngầm phi hạt nhân, phục vụ mục tiêu hiện đại hóa năng lực tác chiến dưới mặt nước, đặc biệt tại các vùng biển ven bờ và khu vực biển gần.

Theo Cục Thiết kế Trung ương Rubin, Velikiye Luki là tàu ngầm lớp Lada thứ ba được biên chế cho Hải quân Nga và là chiếc thứ hai được sản xuất hàng loạt. Con tàu đã hoàn tất các thử nghiệm cấp nhà nước, bao gồm hệ thống chiến đấu, dẫn đường, động lực và kiểm soát âm thanh. Rubin cho biết tàu được chế tạo theo cấu hình kỹ thuật cập nhật, rút kinh nghiệm từ các tàu trước đó như Kronshtadt, với những cải tiến về hệ thống trên tàu cũng như điều kiện sinh hoạt của thủy thủ đoàn.

Tàu ngầm diesel-điện thuộc Dự án 677, lớp Lada. Ảnh: RIA Novosti.

Sau khi được biên chế cho Hạm đội Baltic, Nga dự kiến tiếp tục đóng thêm hai tàu lớp Lada khác song song với các dự án đang triển khai mang tên Vologda và Yaroslavl. Trong khi đó, tàu nguyên mẫu Sankt Peterburg đã bị loại biên do chi phí và độ phức tạp của việc nâng cấp. Quyết định này cho thấy Hải quân Nga vẫn đặt niềm tin vào nền tảng Lada như một thành phần chủ lực, sản xuất hàng loạt của lực lượng tàu ngầm phi hạt nhân, phục vụ cả Hạm đội Baltic và Hạm đội Phương Bắc.

Về thiết kế, Project 677 Lada được xem là thế hệ kế tiếp của dòng Kilo (Project 877/636), với thân đơn, kích thước nhỏ gọn hơn, độ ồn thấp và mức độ tự động hóa cao. Tàu có lượng giãn nước khoảng 1.700–1.800 tấn khi nổi và khoảng 2.700 tấn khi lặn, dài khoảng 67–72 m, thủy thủ đoàn khoảng 35 người, thời gian hoạt động liên tục lên tới 45 ngày và độ sâu lặn thử nghiệm khoảng 300 m.

Quyết định đóng thêm hai tàu lớp Lada mang nhiều ý nghĩa chiến lược. Về quân sự, động thái này khẳng định Nga tiếp tục duy trì một lực lượng tàu ngầm phi hạt nhân đáng kể song song với các tàu ngầm hạt nhân chiến lược, nhằm bảo vệ vùng ven bờ, kiểm soát các tuyến hàng hải quan trọng và tăng cường năng lực răn đe khu vực. Về địa chính trị, việc triển khai thêm các tàu Lada mang tên lửa Kalibr có thể gia tăng khả năng phong tỏa biển và tấn công tầm xa của Nga, đặc biệt tại khu vực Baltic, qua đó làm phức tạp tính toán quân sự của các nước NATO.

Thanh Hằng

Nguồn: Army Recognition, Tass