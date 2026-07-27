Iraq và Lebanon đẩy mạnh quan hệ giữa bối cảnh Trung Đông nhiều biến động

Ngày 26/7, Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi và Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam đã hội đàm tại Baghdad nhằm thúc đẩy quan hệ song phương, mở rộng hợp tác kinh tế và trao đổi về tình hình Trung Đông.

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi và Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam. Ảnh: AA.

Theo thông cáo từ Văn phòng Thủ tướng Iraq, Thủ tướng Ali al-Zaidi đã tiếp đón người đồng cấp Nawaf Salam cùng đoàn đại biểu cấp cao của Lebanon tại Phủ Thủ tướng ngay sau khi nhà lãnh đạo Lebanon đến thủ đô Baghdad trong chuyến thăm chính thức.

Trong cuộc hội đàm, hai Thủ tướng đã trao đổi về các biện pháp tăng cường quan hệ giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác kinh tế và mở rộng quan hệ đối tác trên nhiều lĩnh vực cùng quan tâm. Hai bên cũng thảo luận về những diễn biến mới tại Trung Đông và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường phối hợp nhằm góp phần duy trì ổn định trong khu vực.

Thủ tướng Salam cho biết, Lebanon “kiên định” trong nỗ lực xây dựng quan hệ chặt chẽ hơn với các nước láng giềng về năng lượng và vận tải. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh Lebanon mong muốn trở thành “đối tác tích cực” của Iraq trong việc định hình các dự án mang tính khu vực, qua đó mở rộng không gian hợp tác giữa hai nước. Về phía Iraq, Thủ tướng Ali al-Zaidi khẳng định, hai bên đã thảo luận về các biện pháp tăng cường quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị đến an ninh.

Iraq và Lebanon đẩy mạnh quan hệ giữa bối cảnh Trung Đông nhiều biến động. Ảnh: NNA.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Iraq và Lebanon đang nỗ lực củng cố quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thương mại, đầu tư, năng lượng và cơ sở hạ tầng. Giới quan sát nhận định việc tăng cường phối hợp giữa Iraq và Lebanon có thể góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế khu vực, đồng thời tạo thêm động lực cho các nỗ lực đối thoại trước những thách thức về an ninh và kinh tế ở Trung Đông.

Iraq và Lebanon duy trì quan hệ ngoại giao lâu năm, đồng thời cùng là thành viên của nhiều tổ chức khu vực. Trong những năm gần đây, hai nước đã tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, năng lượng và phát triển, hướng tới mở rộng quan hệ đối tác song phương trong bối cảnh khu vực tiếp tục có nhiều biến động.

Lê Hà.

Nguồn: Anadolu, Văn phòng Thủ tướng Iraq, Hãng Thông tấn Quốc gia Lebanon (NNA).