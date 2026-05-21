Lãnh tụ tối cao Iran: Người dân đang tiến hành “cuộc kháng cự lịch sử chưa từng có”

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố người dân nước này đang tiến hành một “cuộc kháng cự lịch sử chưa từng có”, trong bối cảnh Tehran tiếp tục đối mặt với sức ép an ninh, kinh tế và địa chính trị ngày càng gia tăng từ Mỹ và Israel.

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: CCTV

Phát biểu được đưa ra trong thông điệp nhân dịp tròn hai năm ngày cố Tổng thống Iran Ebrahim Raisi thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng năm 2024. Ông Mojtaba Khamenei ca ngợi ông Raisi cùng các quan chức thiệt mạng là những người “phụng sự chân thành cho quốc gia và nhân dân”, đồng thời kêu gọi đội ngũ lãnh đạo hiện nay tiếp tục theo đuổi phương châm “phục vụ nhân dân”.

Theo truyền thông nhà nước Iran, nhà lãnh đạo tối cao cho rằng đất nước đang phải đối mặt với “hai đội quân khủng bố toàn cầu”, ám chỉ Mỹ và Israel. Ông nhấn mạnh trong hoàn cảnh hiện nay, trách nhiệm của bộ máy lãnh đạo Iran cần được nâng cao hơn nữa nhằm củng cố đoàn kết quốc gia, đồng thời tập trung giải quyết các vấn đề kinh tế và dân sinh vốn đang tạo sức ép lớn đối với xã hội Iran.

Tướng Ahmad Vahidi, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Ảnh: Tân Hoa Xã

Cũng trong ngày 20/5 Tướng Ahmad Vahidi, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công mới nào nhằm vào Iran sẽ đối mặt với đòn trả đũa tàn khốc. Chia sẻ trên nền tảng X, ông nhấn mạnh:“Nếu bất kỳ hành động gây hấn nào tiếp tục nhằm vào lãnh thổ Iran, ngọn lửa từng được cảnh báo trước đây và vốn vẫn bị giới hạn trong khuôn khổ một cuộc chiến khu vực hạn chế, lần này sẽ bùng phát dữ dội, vượt qua mọi biên giới và phạm vi”.

Truyền thông quốc tế cho biết Iran hiện vẫn đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng, từ sức ép trừng phạt, suy giảm kinh tế cho tới nguy cơ xung đột khu vực lan rộng. Trong bối cảnh đó, tuyên bố của ông Mojtaba Khamenei và tướng Ahmad Vahidi phản ánh lập trường cứng rắn ngày càng rõ nét của Tehran sau nhiều tháng căng thẳng khu vực leo thang.

Vân Bình

Nguồn: CCTV, Tân Hoa Xã, The Guardian