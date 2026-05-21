Đảng Bảo thủ Anh: Nới lỏng trừng phạt Nga là “một sự phản bội đáng xấu hổ với Ukraine”

Chính phủ Anh đã bác bỏ cáo buộc nới lỏng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga sau khi vấp phải chỉ trích vì cấp giấy phép tạm thời cho phép nhập khẩu dầu diesel và nhiên liệu máy bay có nguồn gốc từ Nga. London cho biết động thái này là cần thiết nhằm ổn định thị trường năng lượng bị gián đoạn bởi xung đột tại Trung Đông.

Động thái cấp giấy phép tạm thời cho phép nhập khẩu dầu diesel và nhiên liệu máy bay từ Nga đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích nhằm vào chính phủ của Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: Sputnik.

Giấy phép có hiệu lực từ ngày 21/5, trên thực tế đã đảo ngược cam kết trước đó của chính phủ Thủ tướng Anh Keir Starmer về việc cấm nhập khẩu nhiên liệu được sản xuất từ dầu thô Nga ở nước thứ ba. Điều này mở ra khả năng dầu chịu lệnh trừng phạt của Nga tiếp tục vào thị trường Anh thông qua các nhà máy lọc dầu tại những nước như Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Quyết định của Anh được đưa ra sau động thái tương tự của Mỹ, khi Washington hôm 19/5 gia hạn miễn trừ trừng phạt cho phép mua hạn chế dầu Nga vận chuyển bằng đường biển nhằm hỗ trợ các quốc gia dễ tổn thương ứng phó tình trạng gián đoạn nguồn cung sau khi Eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa trong xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Động thái này đã vấp phải làn sóng chỉ trích từ đảng Bảo thủ đối lập tại Anh. Cựu Bộ trưởng Nội các David Lidington cho rằng quyết định làm suy yếu các biện pháp trừng phạt dầu mỏ Nga là “một sự phản bội đáng xấu hổ đối với Ukraine”.

Tuy nhiên, nội các của Thủ tướng Starmer sau đó nhanh chóng bác bỏ các chỉ trích, cho rằng đây là hiểu lầm do truyền đạt chưa rõ ràng. Thủ tướng Starmer, trong bối cảnh đang đối mặt khủng hoảng chính trị trong nước và sức ép từ phe đối lập yêu cầu từ chức, khẳng định giấy phép trên chỉ mang tính “ngắn hạn”. Ông nhấn mạnh chính phủ vẫn đang siết chặt trừng phạt thông qua việc triển khai “một gói biện pháp mạnh mới” nhằm vào khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và các sản phẩm dầu tinh chế của Nga.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Nga Aleksander Novak cho rằng các động thái từ Anh và Mỹ cho thấy chính sách trừng phạt của phương Tây đang bắt đầu xuất hiện rạn nứt dưới sức ép của cuộc khủng hoảng năng lượng Trung Đông. Ông Novak nói với kênh Vesti ngày 21/5: “Không có dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga, thị trường toàn cầu hiện nay không thể vận hành ổn định”.

Moscow nhiều lần phát tín hiệu sẵn sàng bù đắp bất kỳ khoảng trống nguồn cung dầu nào phát sinh từ xung đột Trung Đông. Một số quốc gia châu Á cũng đã chuyển sang bảo đảm nguồn cung dầu thô Nga kể từ khi Washington lần đầu nới lỏng các hạn chế.

Thúy Hà

Nguồn: RT