Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Iraq mời các tập đoàn Mỹ đấu thầu mỏ dầu lớn nhất thế giới do Nga vận hành

Thu Uyên
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sau khi phương Tây siết chặt lệnh trừng phạt Moskva liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraina, ngày 1/12, Bộ Dầu mỏ Iraq cho biết đã triển khai mọi biện pháp cần thiết để trực tiếp và độc quyền mời một số công ty dầu mỏ lớn của Mỹ nộp hồ sơ dự thầu, nhằm tiếp quản quyền quản lý mỏ dầu West Qurna 2 ở miền Nam nước này, vốn do công ty dầu khí Lukoil của Nga điều hành.

Iraq mời các tập đoàn Mỹ đấu thầu mỏ dầu lớn nhất thế giới do Nga vận hành

Sau khi phương Tây siết chặt lệnh trừng phạt Moskva liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraina, ngày 1/12, Bộ Dầu mỏ Iraq cho biết đã triển khai mọi biện pháp cần thiết để trực tiếp và độc quyền mời một số công ty dầu mỏ lớn của Mỹ nộp hồ sơ dự thầu, nhằm tiếp quản quyền quản lý mỏ dầu West Qurna 2 ở miền Nam nước này, vốn do công ty dầu khí Lukoil của Nga điều hành.

Iraq mời các tập đoàn Mỹ đấu thầu mỏ dầu lớn nhất thế giới do Nga vận hành

Iraq mời các tập đoàn Mỹ đấu thầu mỏ dầu lớn nhất thế giới vốn do công ty dầu khí Lukoil của Nga vận hành. Ảnh: Turkiye oday.

Theo đó công ty thắng thầu sẽ thay thế Lukoil điều hành một trong những mỏ dầu lớn nhất thế giới. Bộ này cũng cho biết thêm, việc chuyển giao quyền quản lý mỏ dầu West Qurna 2 cho một công ty dầu mỏ của Mỹ sẽ mang lại lợi ích chung, tăng cường sự ổn định của thị trường toàn cầu và duy trì sản lượng dầu của Iraq.

Thông tin trên trang web của Lukoil cho thấy, công ty dầu khí của Nga đã được trao hợp đồng phát triển mỏ West Qurna 2 vào năm 2009 và bắt đầu quá trình sản xuất 5 năm sau đó. Lukoil cũng nắm giữ 75% cổ phần tại mỏ dầu với trữ lượng ước tính lên đến 14 tỷ thùng.

Hồi tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố lệnh trừng phạt nhằm vào Lukoil và Rosneft, hai công ty dầu khí hàng đầu nước Nga. Quyết định có hiệu lực từ ngày 21/11 phản ánh động thái cứng rắn của ông chủ Nhà Trắng, khiến những khách hàng lớn của Nga phải gấp rút tìm kiếm nhà cung cấp thay thế.

Các cơ quan dầu mỏ nhà nước Iraq đã “đóng băng” toàn bộ tiền mặt và nhiều khoản thanh toán dầu thô cho Lukoil sau lệnh trừng phạt của Mỹ. Quyết định này được duy trì đến khi Baghdad đạt được phương án giải quyết thông qua các bên trung gian không bị trừng phạt.

Iraq mời các tập đoàn Mỹ đấu thầu mỏ dầu lớn nhất thế giới do Nga vận hành

Iraq là một trong những quốc gia với trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới. Ảnh: Moscow Times

Lukoil được cho là đã thông báo với Bộ Dầu mỏ Iraq về tình hình bất khả kháng khiến công ty này không thể tiếp tục hoạt động tại mỏ West Qurna 2. Một số chuyên gia dầu mỏ cho rằng, tập đoàn dầu mỏ ExxonMobil có thể thay thế Lukoil quản lý mỏ West Qurna 2. Tuy nhiên, công ty đến từ Mỹ vẫn chưa chính thức bình luận về thông tin này.

Hồi tháng 10, ExxonMobil đã trở lại Iraq sau 2 năm vắng bóng, đạt được thỏa thuận ban đầu đặt nền móng cho kế hoạch mỏ Majnoon ở tỉnh Basra thuộc phía Nam.

Iraq, một trong những quốc gia với trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, gần đây đã lấy lại được sự ổn định và hiện kỳ vọng sẽ thu hút được nhiều hoạt động đầu tư, đặc biệt từ các công ty Mỹ, trong nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế. Iraq cũng là thành viên sáng lập của OPEC, doanh thu từ dầu thô chiếm 90% nguồn thu ngân sách của nước này. Hiện tại, Iraq xuất khẩu 3,4 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Thu Uyên

Nguồn: Asharq Al-awsat, Moscow Times

Từ khóa:

#Iraq #Dầu mỏ #Công ty #Lớn nhất thế giới #Tổng thống mỹ donald trump #Tập đoàn #Quản lý #Đấu thầu #Lệnh trừng phạt #Thị trường toàn cầu

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Bước đi thận trọng của Thổ Nhĩ Kỳ với khí đốt Nga

Bước đi thận trọng của Thổ Nhĩ Kỳ với khí đốt Nga

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Bayraktar vừa xác nhận Ankara đã gia hạn thêm một năm các hợp đồng nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga sắp hết hạn, trong bối cảnh quốc gia liên lục địa Á-Âu đang tích cực đa dạng hóa nguồn cung và giảm dần sự...
Thái Lan cảnh báo về nồng độ bụi mịn PM 2.5 tăng cao

Thái Lan cảnh báo về nồng độ bụi mịn PM 2.5 tăng cao

Môi trường
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 4/12, Trung tâm Truyền thông Kiểm soát Ô nhiễm (PCC) thuộc Cục Kiểm soát Ô nhiễm Thái Lan (PCD) cho biết nồng độ bụi mịn PM 2.5 ở Thái Lan đã vượt tiêu chuẩn ở một số khu vực (màu cam), đặc biệt là ở Bangkok và các khu vực lân cận....
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh