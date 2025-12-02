Iraq mời các tập đoàn Mỹ đấu thầu mỏ dầu lớn nhất thế giới do Nga vận hành

Sau khi phương Tây siết chặt lệnh trừng phạt Moskva liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraina, ngày 1/12, Bộ Dầu mỏ Iraq cho biết đã triển khai mọi biện pháp cần thiết để trực tiếp và độc quyền mời một số công ty dầu mỏ lớn của Mỹ nộp hồ sơ dự thầu, nhằm tiếp quản quyền quản lý mỏ dầu West Qurna 2 ở miền Nam nước này, vốn do công ty dầu khí Lukoil của Nga điều hành.

Iraq mời các tập đoàn Mỹ đấu thầu mỏ dầu lớn nhất thế giới vốn do công ty dầu khí Lukoil của Nga vận hành. Ảnh: Turkiye oday.

Theo đó công ty thắng thầu sẽ thay thế Lukoil điều hành một trong những mỏ dầu lớn nhất thế giới. Bộ này cũng cho biết thêm, việc chuyển giao quyền quản lý mỏ dầu West Qurna 2 cho một công ty dầu mỏ của Mỹ sẽ mang lại lợi ích chung, tăng cường sự ổn định của thị trường toàn cầu và duy trì sản lượng dầu của Iraq.

Thông tin trên trang web của Lukoil cho thấy, công ty dầu khí của Nga đã được trao hợp đồng phát triển mỏ West Qurna 2 vào năm 2009 và bắt đầu quá trình sản xuất 5 năm sau đó. Lukoil cũng nắm giữ 75% cổ phần tại mỏ dầu với trữ lượng ước tính lên đến 14 tỷ thùng.

Hồi tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố lệnh trừng phạt nhằm vào Lukoil và Rosneft, hai công ty dầu khí hàng đầu nước Nga. Quyết định có hiệu lực từ ngày 21/11 phản ánh động thái cứng rắn của ông chủ Nhà Trắng, khiến những khách hàng lớn của Nga phải gấp rút tìm kiếm nhà cung cấp thay thế.

Các cơ quan dầu mỏ nhà nước Iraq đã “đóng băng” toàn bộ tiền mặt và nhiều khoản thanh toán dầu thô cho Lukoil sau lệnh trừng phạt của Mỹ. Quyết định này được duy trì đến khi Baghdad đạt được phương án giải quyết thông qua các bên trung gian không bị trừng phạt.

Iraq là một trong những quốc gia với trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới. Ảnh: Moscow Times

Lukoil được cho là đã thông báo với Bộ Dầu mỏ Iraq về tình hình bất khả kháng khiến công ty này không thể tiếp tục hoạt động tại mỏ West Qurna 2. Một số chuyên gia dầu mỏ cho rằng, tập đoàn dầu mỏ ExxonMobil có thể thay thế Lukoil quản lý mỏ West Qurna 2. Tuy nhiên, công ty đến từ Mỹ vẫn chưa chính thức bình luận về thông tin này.

Hồi tháng 10, ExxonMobil đã trở lại Iraq sau 2 năm vắng bóng, đạt được thỏa thuận ban đầu đặt nền móng cho kế hoạch mỏ Majnoon ở tỉnh Basra thuộc phía Nam.

Iraq, một trong những quốc gia với trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, gần đây đã lấy lại được sự ổn định và hiện kỳ vọng sẽ thu hút được nhiều hoạt động đầu tư, đặc biệt từ các công ty Mỹ, trong nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế. Iraq cũng là thành viên sáng lập của OPEC, doanh thu từ dầu thô chiếm 90% nguồn thu ngân sách của nước này. Hiện tại, Iraq xuất khẩu 3,4 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Thu Uyên

Nguồn: Asharq Al-awsat, Moscow Times