Iran xem xét rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân

Các chính trị gia Iran đang thúc đẩy việc rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) khi Mỹ và Israel tăng cường tấn công vào các địa điểm hạt nhân dân sự, nhà máy thép và một trường đại học của nước này.

Ngày 29-3, các nguồn tin quốc tế cho biết, ông Ebrahim Rezaei, người phát ngôn của Ủy ban An ninh quốc gia thuộc Quốc hội cho biết, việc Iran tiếp tục là thành viên của NPT sẽ là vô nghĩa vì “nó không mang lại lợi ích gì”.

Theo đó, một dự luật ưu tiên đã được tải lên cổng thông tin trực tuyến của Quốc hội và sẽ sớm được xem xét. Dự luật này sẽ rút Iran khỏi NPT, bãi bỏ luật áp đặt các hạn chế liên quan đến thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với các cường quốc thế giới và “ủng hộ một hiệp ước quốc tế mới với các nước liên kết bao gồm Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) về phát triển công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình”.

Trong khi đó, chính quyền Iran tiếp tục lên án những báo cáo thiếu khách quan của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), đồng thời cáo buộc cơ quan này không lên tiếng trước hành động tấn công của Israel vào cơ sở hạt nhân dân sự của Iran. Điều này sẽ “đẩy Tehran đến những quyết định không thể đảo ngược”.

Trong một diễn biến khác, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào các trường đại học liên kết với Mỹ và Israel trong khu vực để trả đũa các cuộc tấn công gần đây vào các trung tâm giáo dục đại học của Iran. IRGC cảnh báo sinh viên, nhân viên và cư dân nên giữ khoảng cách ít nhất 1 km kể từ các khuôn viên trường đại học Mỹ trong khu vực.

Tuyên bố nêu rõ, “ Nếu Mỹ muốn ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo vào các trường đại học của mình trong khu vực, họ phải kiềm chế lực lượng đồng minh tấn công các trường đại học và trung tâm nghiên cứu của Iran”.

Được biết, các trường đại học Mỹ có cơ sở tại vùng Vịnh bao gồm Đại học Texas A&M và Đại học Northwestern ở Qatar, Đại học New York ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

Nguồn: FARS, Aljazeera