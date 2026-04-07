Iran xác nhận tướng Masoud Zare thiệt mạng trong vụ truy tìm phi công Mỹ mất tích

Ngày 7.4, Iran xác nhận mất 4 sĩ quan quân đội, trong đó có một chuẩn tướng đã thiệt mạng khi giao tranh với các lực lượng Mỹ đang tìm cách giải cứu một phi công của họ bị bắn rơi ở Iran.

Chuẩn tướng Masoud Zare. Ảnh: Arab News.

Tuyên bố của quân đội Iran cho biết, vào rạng sáng 5/4, các sĩ quan quân đội này đã tham gia chiến đấu trực tiếp với các máy bay chiến đấu, trực thăng, máy bay không người lái vũ trang và máy bay hỗ trợ của Mỹ tại khu vực Mahyar thuộc tỉnh Isfahan. Họ nổ súng vào các mục tiêu trên không. Sau khi một tên lửa vác vai bắn trúng một trong những máy bay tấn công, họ đã bị các máy bay khác của đối phương nhắm mục tiêu và thiệt mạng.

Theo thông tin của Iran International có trụ sở tại London, trong số các sĩ quan thiệt mạng được xác định danh tính, có chuẩn tướng Masoud Zare, ông là người chịu trách nhiệm quản lý và đào tạo các nhân sự tinh nhuệ bảo vệ không phận Iran.

Trong khi đó, tại cuộc họp báo ngày 6.4, ông Trump cho biết chính quyền Mỹ đang tìm kiếm người “rò rỉ thông tin” đứng sau những báo cáo ban đầu về việc một phi công mất tích ở Iran sau vụ Iran bắn rơi máy bay chiến đấu F-15 ở tỉnh Isfahan phía nam Iran vào cuối tuần qua. Ông Trump cũng đe dọa sẽ bỏ tù phóng viên đã “đưa tin” về phi công mất tích nếu người này từ chối tiết lộ nguồn tin.

Tổng thống Trump tiết lộ chiến dịch giải cứu phi công Mỹ rơi tại Iran. Ảnh: Reuters.

Ông Trump cho hay: “Chiến dịch trở nên khó khăn hơn nhiều vì có người đã tiết lộ thông tin. Chúng tôi đang rất tích cực tìm kiếm người đã tiết lộ thông tin đó”.

Trong khi đó, Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe gọi chiến dịch giải cứu phi công Mỹ là một “thử thách khó khăn”. Ông Ratcliffe cho hay: “Đây cũng là một cuộc chạy đua với thời gian, vì điều quan trọng là chúng ta phải xác định vị trí của phi công bị bắn rơi càng nhanh càng tốt, đồng thời đánh lạc hướng kẻ thù” .

Theo phía Mỹ, chiến dịch giải cứu này đã huy động hàng trăm binh sĩ và 155 máy bay các loại, gồm máy bay ném bom, tiêm kích, máy bay tiếp nhiên liệu và máy bay cứu hộ. Lực lượng tham gia cũng triển khai các biện pháp nghi binh nhằm phân tán sự chú ý trong quá trình tìm kiếm. Ngoài ra tổng thống Trump cũng đã xác nhận, 1 chiếc F-15 của Mỹ đã bị bắn hạ bởi tên lửa vác vai của Iran.

Thu Uyên

Nguồn: Fox News