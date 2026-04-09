Iran siết chặt kiểm soát Eo biển Hormuz, yêu cầu thu phí quá cảnh bằng tiền điện tử

Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kéo dài hai tuần. Tuy nhiên, truyền thông quốc tế cho biết Iran vẫn đang gia tăng kiểm soát đối với Eo biển Hormuz thông qua việc yêu cầu thu phí quá cảnh bằng tiền điện tử và siết chặt hoạt động đi lại của tàu thuyền.

Iran áp dụng phí giao dịch tiền điện tử và hạn chế việc tàu thuyền đi lại hàng ngày qua Eo biển Hormuz. Ảnh: Chosun.

Báo Financial Times ngày 8/4 đưa tin Iran đang thúc đẩy kế hoạch yêu cầu các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz phải trả phí bằng các loại tiền điện tử như Bitcoin.

Liên minh các nhà xuất khẩu dầu, khí và hóa dầu Iran cho biết: “Tất cả các tàu chở dầu phải nộp phí quá cảnh và chịu sự kiểm tra riêng đối với từng tàu.”

Mức phí được ước tính khoảng 1 USD/thùng dầu và việc thanh toán bằng tiền điện tử được cho là nhằm né tránh các biện pháp trừng phạt. Với một siêu tàu chở khoảng 2 triệu thùng dầu, tổng chi phí có thể lên tới khoảng 2 triệu USD cho mỗi chuyến.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Mỹ đạt thỏa thuận ngừng bắn hai tuần với Iran trên điều kiện “mở cửa hoàn toàn và an toàn Eo biển Hormuz.” Tuy nhiên, Iran vẫn duy trì mức cảnh báo cao và kiểm soát chặt chẽ tuyến hàng hải chiến lược này.

Theo một đoạn ghi âm mà tờ Thời báo phố Wall có được, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phát cảnh báo bằng tiếng Anh tới các tàu thuyền gần eo biển: “Các tàu cố gắng đi qua eo biển mà không được phép sẽ có nguy cơ bị phá hủy.”

Hiện khoảng 175 triệu thùng dầu thô đang được chở trên gần 180 tàu chở dầu chờ trong vùng biển Vùng Vịnh, với ước tính 300–400 tàu khác đang chờ đi qua eo biển. Truyền thông quốc tế ví eo biển Hormuz như một “bãi đỗ xe” khổng lồ.

Theo Thời báo phố Wall, Iran mới đây thông báo với các nước trung gian rằng sẽ hạn chế số tàu qua lại eo biển chỉ còn 10–15 chuyến mỗi ngày, bằng một phần mười so với thời điểm trước chiến tranh, khi hơn 100 tàu di chuyển qua đây hàng ngày. Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghi khẳng định các tàu đi qua Eo biển Hormuz phải phối hợp với quân đội Iran và sẽ có giới hạn về lưu lượng tàu thuyền.

Iran thông báo sẽ hạn chế số lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz xuống còn 10-15 chiếc mỗi ngày. Ảnh: Yahoo.

Eo biển Hormuz là tuyến vận tải chiến lược, qua đó 20–30% lượng dầu thô vận chuyển bằng đường biển trên toàn cầu đi qua. Các nhà quan sát lo ngại nếu Iran tiếp tục thắt chặt kiểm soát và hạn chế tàu thuyền, điều này có thể đẩy giá dầu quốc tế tăng cao và làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Đồng thời, sự chú ý cũng hướng tới khả năng căng thẳng kéo dài tại Trung Đông, khi Iran sử dụng quyền kiểm soát eo biển làm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán.

Thúy Hà

Nguồn: Chosun