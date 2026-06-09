Iran sẽ phá vỡ mọi nỗ lực phong tỏa Hormuz nếu đàm phán thất bại

Cố vấn của Lãnh tụ Cách mạng Hồi giáo Iran, ông Mohsen Rezaei cho biết Iran vẫn cam kết theo đuổi giải pháp ngoại giao nhưng sẽ không ngần ngại phá vỡ một cách dứt khoát bất kỳ sự phong tỏa hải quân nào của Mỹ tại Eo biển Hormuz nếu các cuộc đàm phán thất bại.

Iran tuyên bố sẽ không ngần ngại phá vỡ dứt khoát lệnh phong tỏa hải quân do Mỹ áp đặt lên eo biển Hormuz nếu các cuộc đàm phán thất bại. Ảnh: Presstv.

Ông Rezaei nói: “Hiện tại, chúng tôi đang theo đuổi các mục tiêu của mình thông qua đàm phán. Tuy nhiên, vì phong tỏa hải quân là hành vi vi phạm các quyền của chúng tôi, nên chúng tôi không chấp nhận tình trạng này và chắc chắn sẽ phá vỡ bất kỳ sự phong tỏa hải quân nào”.

Ông cho biết Iran hoàn toàn cam kết với các nỗ lực ngoại giao nghiêm túc nhằm bảo đảm các quyền hợp pháp của mình, nhưng cũng kiên quyết hơn và sẵn sàng bảo vệ chủ quyền bằng sức mạnh áp đảo nếu cần thiết. Ông Rezaei khẳng định rõ ràng: “Chúng tôi nghiêm túc trong đàm phán, nhưng còn nghiêm túc hơn trong việc tự vệ”. Ông nhấn mạnh rằng Cộng hòa Hồi giáo Iran tìm kiếm thắng lợi thông qua ngoại giao, trên thực địa cũng như trong việc bảo vệ các lợi ích quốc gia.

Liên quan đến các yêu cầu của Mỹ về việc chấm dứt làm giàu urani và chuyển giao lượng urani đã làm giàu, ông Rezaei khẳng định Iran sẽ tiếp tục chương trình làm giàu urani trong khuôn khổ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Ông nhấn mạnh hoạt động làm giàu urani là một thành tựu công nghệ quan trọng, được ứng dụng trong các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp và dược phẩm. Tehran sẽ không từ bỏ quyền làm giàu urani cũng như không chấp nhận các điều kiện liên quan đến kho dự trữ urani đã làm giàu của nước này.

Cố vấn Mohsen Rezaei tái khẳng định quyền kiểm soát vững chắc của Iran đối với eo biển Hormuz. Ảnh: Presstv.

Đề cập đến khả năng đạt được một thỏa thuận với Mỹ, ông Rezaei cho rằng điều đó chỉ có thể xảy ra khi các quyền của Iran được tôn trọng đầy đủ theo luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Ông cũng bày tỏ hoài nghi về triển vọng đàm phán với Washington, cho rằng các cuộc thương lượng hiện nay vẫn đối mặt nhiều trở ngại, trong đó có vấn đề giải phóng các tài sản của Iran đang bị phong tỏa ở nước ngoài.

Về Eo biển Hormuz, quan chức Iran tái khẳng định Tehran sẽ không từ bỏ quyền kiểm soát đối với tuyến hàng hải chiến lược này. Theo ông, hoạt động thương mại qua eo biển vẫn được duy trì bình thường nếu các tàu tuân thủ các quy định quá cảnh của Iran, song bất kỳ nỗ lực quân sự nào nhằm phong tỏa tuyến đường thủy này sẽ bị đáp trả. Ông Rezaei cho biết Iran coi việc bảo đảm an ninh tại Eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư là trách nhiệm của mình và sẽ không lùi bước trong việc bảo vệ các quyền lợi quốc gia tại khu vực này.

Thúy Hà