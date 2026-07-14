Iran phản đối Mỹ kiểm soát và thu phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz

Iran đã lên tiếng phản đối sau khi Mỹ công bố kế hoạch tăng cường kiểm soát và thu phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz, khẳng định nước này mới là bên bảo đảm an ninh tại tuyến hàng hải chiến lược này và sẽ không chấp nhận sự can thiệp của Washington.

Iran phản đối Mỹ kiểm soát và thu phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng bất kỳ bên nào bảo đảm hoạt động lưu thông an toàn của tàu thuyền qua eo biển Hormuz đều có thể được hưởng khoản bồi hoàn tương xứng. Ông khẳng định Iran từ lâu đã đảm nhận vai trò bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz và sẽ tiếp tục duy trì vai trò này trong thời gian tới.

Liên quan đến đề xuất đánh phí 20% đối với các tàu thuyền qua eo biển của Tổng thống Trump, ông Araghchi cho hay mức phí này là quá cao, Iran có cách tiếp cận hợp lý hơn.

Bộ Ngoại giao Iran cũng cho rằng một bản ghi nhớ trước đây giữa Tehran và Washington đã thừa nhận quyền kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz. Cơ quan này đồng thời cảnh báo các quốc gia trong khu vực rằng bất kỳ nước nào cho phép Mỹ hoặc Israel sử dụng lãnh thổ để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran đều sẽ trở thành mục tiêu đáp trả.

Trước đó, Bộ chỉ huy cấp cao quân đội Iran tuyên bố Mỹ không có quyền quyết định tương lai của eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo Tehran sẽ không cho phép Washington can thiệp vào công tác quản lý tuyến hàng hải chiến lược này trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho biết hai tàu chở dầu khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz đã bị tấn công. Vụ việc khiến một thủy thủ người Ấn Độ thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào hai tàu chở dầu khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz. Ảnh: India TV News.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào hai tàu này. Theo tuyên bố của IRGC, quân đội Mỹ đã “không rút ra bài học từ những thất bại trước đây”, tìm cách điều nhiều tàu đi qua “tuyến hàng hải bất hợp pháp”. IRGC cho rằng hai tàu chở dầu nói trên đã trở thành mục tiêu và bị vô hiệu hóa.

Những diễn biến mới làm gia tăng căng thẳng tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới, nơi khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu được vận chuyển qua mỗi ngày. Giới quan sát lo ngại căng thẳng leo thang có thể tiếp tục ảnh hưởng đến an ninh hàng hải và thị trường năng lượng quốc tế.

Ngọc Liên

Nguồn: KBS News.