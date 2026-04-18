Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Iran không chuyển giao uranium đã làm giàu cho bất kỳ quốc gia nào

Thúy Hà
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định Iran sẽ không chuyển giao uranium đã làm giàu cho bất kỳ quốc gia nào, đồng thời cho biết việc gửi vật liệu này tới Mỹ chưa bao giờ được đưa vào xem xét.

Iran tuyên bố không chấp nhận việc chuyển uranium làm giàu ra nước ngoài. Ảnh: AEOI.

Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước IRIB ngày 17/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei nhấn mạnh một thỏa thuận là có thể đạt được nếu các quyền và lợi ích của Iran được bảo đảm. Ông cũng cho biết vấn đề bồi thường thiệt hại đối với Iran sẽ là yếu tố quan trọng trong tiến trình đàm phán.

Ông Baghaei nhấn mạnh thêm rằng các tuyên bố gần đây của Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi được đưa ra trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ công bố ngày 8/4, chứ không phải là tín hiệu cho một tiến trình ngoại giao mới.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ “giành quyền kiểm soát” lượng uranium làm giàu của Iran mà không chi trả bất kỳ khoản tài chính nào cho Tehran.

Liên quan đến eo biển Hormuz, người phát ngôn Baqaei cho rằng những phát biểu trái chiều từ phía Mỹ phản ánh “sự thiếu nhất quán”, đồng thời nhấn mạnh các quyết định liên quan đến tuyến hàng hải này phụ thuộc vào tình hình thực tế, không phải các tuyên bố trên truyền thông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho rằng các tuyên bố trái chiều từ phía quan chức Mỹ liên quan đến eo biển Hormuz phản ánh sự “thiếu nhất quán”. Ảnh: Anadolu.

Ông cho biết hoạt động lưu thông của tàu dân sự qua eo biển Hormuz hiện vẫn được cho phép sau các diễn biến gần đây, phù hợp với quyết định của các cơ quan chức năng Iran.

Trong khi đó, theo trang tin Axios dẫn các nguồn thạo tin cho biết vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ diễn ra tại Pakistan vào cuối tuần này, nhiều khả năng là vào ngày 19/4.

Đề cập cuộc gặp tại Islamabad, ông Baqaei cho rằng các bên đã làm rõ những điểm đồng thuận và “lằn ranh đỏ”, đồng thời khẳng định tiến trình đàm phán hiện “không có sự mơ hồ”.

Nguồn: Tân Hoa xã/Anadolu

Từ khóa:

#Người phát ngôn bộ ngoại giao #Làm giàu #Quốc gia #Tổng thống mỹ donald trump #Bồi thường thiệt hại #Iran và Mỹ #Quyết định #Truyền thông #Ngoại trưởng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh