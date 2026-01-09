Hotline: 0822.173.636   |

Thế giới

Ngoại trưởng Iran: Sẵn sàng cho mọi kịch bản, không tìm kiếm chiến tranh

Thanh Vân
(Baothanhhoa.vn) - Theo Hãng Thông tấn Quốc gia Lebanon, ngày 8/1, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố tại Beirut rằng, Tehran đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra, song không theo đuổi chiến tranh và vẫn để ngỏ khả năng đàm phán trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.

Theo Hãng Thông tấn Quốc gia Lebanon, ngày 8/1, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố tại Beirut rằng, Tehran đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra, song không theo đuổi chiến tranh và vẫn để ngỏ khả năng đàm phán trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra. Ảnh: al24news.

Ông Araghchi khẳng định mọi nỗ lực đối đầu Iran trước đây của Mỹ và Israel đều thất bại, cảnh báo bất kỳ toan tính mới nào cũng sẽ lặp lại “vết xe đổ” tương tự. Iran sẽ tiếp tục tham vấn với các quốc gia trong khu vực để ứng phó các thách thức hiện nay.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Araghchi dẫn đầu một phái đoàn kinh tế thăm Lebanon trong hai ngày, dự kiến hội kiến các quan chức cấp cao nước này. Ông cho biết chuyến thăm nhằm trao đổi về tình hình khu vực trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục lên tiếng về các cuộc biểu tình tại Iran. Ảnh: AP.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/1 tiếp tục đưa ra cảnh báo cứng rắn, cho rằng nếu các vụ bất ổn tại Iran dẫn tới tử vong, Mỹ sẽ tiến hành “đòn tấn công nghiêm khắc” nhằm vào Iran. Trả lời phỏng vấn một đài phát thanh, ông Trump nói Washington đang theo dõi sát tình hình và nhấn mạnh Tehran sẽ “phải trả giá đắt” nếu bị xác định chịu trách nhiệm trực tiếp.

Truyền thông Iran cho biết bất ổn đã xảy ra tại nhiều khu vực, gây thương vong. Tehran khẳng định người dân Iran sẽ giải quyết các vấn đề nội bộ thông qua đối thoại và hợp tác, kiên quyết bác bỏ mọi sự can thiệp từ bên ngoài, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ có hành động mạo hiểm.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã.

