Iran khẳng định mục tiêu chấm dứt xung đột, Mỹ tiếp tục gia hạn “tối hậu thư”

Ngày 26/3, Iran khẳng định mong muốn chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột hiện nay, trong khi Mỹ tiếp tục gia hạn thời hạn yêu cầu Tehran chấp nhận đề xuất từ Washington, cho thấy cục diện vẫn trong trạng thái giằng co giữa đối đầu và đàm phán.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian điện đàm với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Ảnh: Press TV

Phát biểu trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhấn mạnh, Tehran theo đuổi giải pháp kết thúc xung đột một cách toàn diện, đi kèm với các bảo đảm về hòa bình lâu dài và ổn định tại khu vực Tây Á. Nhà lãnh đạo Iran cũng đánh giá cao lập trường của Malaysia khi lên án các cuộc tấn công nhằm vào Iran, coi đây là sự ủng hộ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này.

Về phần mình, Thủ tướng Anwar bày tỏ sự cảm thông với những thiệt hại mà Iran phải gánh chịu, đồng thời kêu gọi cần có các bảo đảm quốc tế nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn xung đột. Tuy vậy, Iran vẫn duy trì lập trường cứng rắn trong đàm phán, chưa chấp nhận các yêu cầu cốt lõi từ phía Mỹ, dù đã có những phản hồi thông qua các kênh trung gian.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố gia hạn thêm 10 ngày “tối hậu thư” đối với Iran, lùi thời hạn đến 20h00 ngày 6/4 (giờ miền Đông nước Mỹ). Ông đồng thời cho biết sẽ tạm hoãn kế hoạch tấn công các cơ sở năng lượng của Iran trong khoảng thời gian này, nhằm tạo điều kiện cho các nỗ lực đàm phán tiếp tục diễn ra.

Đây là lần thứ hai Washington lùi thời hạn, sau khi trước đó đã gia hạn thêm 5 ngày với lý do Iran phát tín hiệu sẵn sàng tham gia đối thoại. Tổng thống Trump khẳng định các cuộc đàm phán “đang diễn ra và tiến triển rất tốt”, dù vẫn tồn tại nhiều thông tin trái chiều.

Dù vậy, Mỹ vẫn duy trì sức ép quân sự đáng kể tại khu vực. Hàng chục nghìn binh sĩ đã được triển khai tới Trung Đông, trong khi các hoạt động không kích và phương án kiểm soát các điểm chiến lược như đảo Kharg vẫn đang được cân nhắc. Cùng với đó, Israel tiếp tục gia tăng các đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran, bao gồm cả các nhân vật cấp cao, nhằm làm suy yếu năng lực tác chiến của Tehran.

Ở chiều ngược lại, Iran vẫn tiến hành các đợt đáp trả bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV), cho thấy khả năng duy trì xung đột trong thời gian dài. Diễn biến này khiến tình hình an ninh khu vực và thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục chịu sức ép lớn.

Giới phân tích nhận định, việc Mỹ gia hạn “tối hậu thư” phản ánh xu hướng ưu tiên giải pháp ngoại giao, song nguy cơ leo thang vẫn ở mức cao do những bất đồng cốt lõi, đặc biệt liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran, vẫn chưa được tháo gỡ.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, WION, Xinhua