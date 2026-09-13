Indonesia: Phà chở 243 người mất liên lạc trên biển Java

Một phà chở khách chở 243 người đã mất liên lạc trên biển Java ngoài khơi Indonesia sau khi thông báo điều kiện thời tiết trên hành trình diễn biến xấu. Nhà chức trách địa phương đã lập tức điều động lực lượng cứu hộ tới vị trí cuối cùng được xác định của phà để tiến hành tìm kiếm.

Phà chở 243 người mất liên lạc trên biển Java, Indonesia, rạng sáng 13/9. Ảnh: Citizen.

Theo cơ quan tìm kiếm và cứu nạn Indonesia, phà Virgo Transport 8 khởi hành từ thành phố Surabaya, tỉnh Đông Java, hướng tới Banjarmasin, thủ phủ tỉnh Nam Kalimantan trên đảo Borneo, vào ngày 12/9. Khoảng 2 giờ sáng 13/9, tàu mất liên lạc sau khi thông báo thời tiết trên hành trình diễn biến xấu.

Vị trí cuối cùng của con tàu được xác định tại vùng biển Java, cách Banjarmasin khoảng 148-150 km. Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan tìm kiếm và cứu nạn Banjarmasin đã triển khai lực lượng cùng tàu cứu hộ tới khu vực được xác định là vị trí cuối cùng của con phà. Theo thông tin mới nhất, ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 102 người được cứu. Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm những người còn lại trên tàu.

Tai nạn hàng hải thường xuyên xảy ra tại Indonesia, quốc gia vạn đảo với hơn 17.000 hòn đảo lớn, nhỏ và phụ thuộc nhiều vào vận tải đường biển phục vụ đi lại và du lịch. Điều kiện thời tiết khó lường cùng những vấn đề về tiêu chuẩn an toàn được cho là một trong những nguyên nhân dẫn tới các vụ tai nạn.

Số người thiệt mạng trong vụ cháy phà chở khách tại Philippines ngày 9/9 đã tăng lên 76 người. Ảnh: Global News.

Tình hình an toàn hàng hải cũng đang được chú ý tại Philippines, một quốc gia quần đảo khác ở Đông Nam Á. Trong vụ cháy phà chở khách xảy ra ngày 9/9, số người thiệt mạng đã tăng lên 76 sau khi lực lượng bảo vệ bờ biển kiểm tra bên trong con phà bị thiêu rụi và phát hiện thêm 41 thi thể. Theo lời kể của những người sống sót, đám cháy bùng phát rất nhanh từ khu vực chứa hàng hóa. Sau đó, một tiếng nổ lớn xảy ra, khiến ngọn lửa lan rộng và khói đen bao trùm con tàu. Nhiều hành khách buộc phải nhảy xuống biển để thoát thân, trong đó một số người không kịp mặc áo phao. Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã cứu được 30 người, trong khi hơn 10 người vẫn được cho là mất tích.

Các vụ tai nạn đường biển liên tiếp tại khu vực cho thấy những thách thức về bảo đảm an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách bằng đường biển, đặc biệt trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp.

Ngọc Liên

Nguồn: BBC/Chosun/TNN.