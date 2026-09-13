Nga - Mỹ để ngỏ khả năng nối lại hợp tác kinh tế

Ngày 12/9 Nga và Mỹ hiện chưa thiết lập các cơ chế cụ thể để khôi phục hợp tác thương mại và kinh tế, song Điện Kremlin cho rằng triển vọng nối lại quan hệ kinh tế giữa hai nước vẫn tồn tại, trong bối cảnh giới doanh nghiệp hai bên bày tỏ sự quan tâm.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hiện chưa có cơ chế hay dự án cụ thể nào được triển khai trong lĩnh vực thương mại và kinh tế Nga - Mỹ. Tuy nhiên, theo ông, sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp đối với việc nối lại quan hệ kinh tế giữa hai nước là khá lớn.

Ông Peskov nhận định khả năng khôi phục hợp tác kinh tế Nga - Mỹ sẽ phụ thuộc đáng kể vào tiến triển trong việc giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine. Điện Kremlin đánh giá những nỗ lực của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình là yếu tố có thể tạo điều kiện cho việc cải thiện quan hệ giữa Moskva và Washington.

Một trong những trở ngại lớn hiện nay là các biện pháp trừng phạt của Mỹ và phương Tây nhằm vào Nga. Các biện pháp này đã làm gián đoạn nhiều quan hệ thương mại, đầu tư và tài chính giữa hai nước, khiến việc khôi phục hợp tác kinh tế trở nên khó khăn.

Điện Kremlin đồng thời cho rằng quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây đang ở mức thấp chưa từng có, điều không có lợi cho sự ổn định của châu Âu và quốc tế. Moskva phản đối khả năng các nước châu Âu triển khai lực lượng quân sự tới Ukraine, cảnh báo động thái này có thể dẫn tới nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga.

Liên quan khả năng Tổng thống Vladimir Putin tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) tại Mỹ, ông Peskov cho biết Moskva chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Những phát biểu trên cho thấy hợp tác kinh tế vẫn là một trong những lĩnh vực Nga và Mỹ có thể hướng tới nếu quan hệ song phương được cải thiện. Tuy nhiên, việc khôi phục các hoạt động thương mại và đầu tư trên quy mô lớn vẫn phụ thuộc vào những diễn biến về chính trị và an ninh trong thời gian tới.

Lê Hà.

Nguồn: Tass.