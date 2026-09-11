Chưa có địa phương nào trình phương án sắp xếp lại xã, phường

Trung ương đã giao trách nhiệm cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trong việc chủ động đánh giá, đề xuất phương án điều chỉnh đơn vị hành chính cấp xã.

Ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) cung cấp thông tin tại họp báo do Bộ Nội vụ tổ chức ngày 11/9. Ảnh: Vietnam+

Tại họp báo cung cấp thông tin báo chí thường kỳ do Bộ Nội vụ tổ chức ngày 11/9, đại diện Bộ Nội vụ cho biết đến nay chưa có địa phương nào trình phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

Ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) cho biết trong năm 2025, cả nước đã thực hiện thành công cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và các đơn vị hành chính. Thông qua quá trình điều chỉnh quy mô lớn, số lượng đơn vị hành chính cấp xã trên toàn quốc đã giảm mạnh từ 10.035 đơn vị xuống còn 3.321 đơn vị. Việc thu gọn đầu mối hành chính cơ sở không chỉ giúp tinh giản bộ máy mà còn bước đầu tạo tiền đề quan trọng cho việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương.

Sau giai đoạn sắp xếp, trọng tâm hiện nay của hệ thống chính trị là tập trung vận hành thông suốt và nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình chính quyền địa phương. Trên cơ sở tổng kết đánh giá thực tiễn, Trung ương đã ban hành Kết luận số 76-KL/TW ngày 28/7/2026 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và Kế hoạch số 06-KH/TW thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt trong giai đoạn mới là ưu tiên giữ ổn định các đơn vị hành chính hiện có, đồng thời chú trọng nâng cao năng lực quản trị, biến cấp xã thành tuyến đầu thực thi hiệu quả trong mô hình chính quyền cơ sở.

Đối với một số đơn vị hành chính cấp xã hiện có quy mô nhỏ, chưa bảo đảm các tiêu chuẩn quy định và dư địa phát triển, Trung ương không bó hẹp, áp đặt cứng nhắc mà cho phép các địa phương tiến hành rà soát kỹ lưỡng. Theo chỉ đạo tại Kết luận số 76, việc đề xuất sáp nhập hay điều chỉnh địa giới hành chính chỉ thực hiện khi thực sự cần thiết, dựa trên đánh giá toàn diện các yếu tố kinh tế, xã hội, văn hóa và đặc thù địa phương.

Theo ông Phan Trung Tuấn, Trung ương đã giao trách nhiệm cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trong việc chủ động đánh giá, đề xuất phương án điều chỉnh đơn vị hành chính cấp xã. Địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, sự cần thiết và tính khả thi của đề xuất điều chỉnh, tinh chỉnh.

Các phương án sau khi điều chỉnh phải bảo đảm đạt đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định hoặc đáp ứng đúng đặc thù địa phương, bảo đảm sau khi sắp xếp đơn vị mới hoạt động hiệu quả hơn và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn./.

Theo TTXVN

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/chua-co-dia-phuong-nao-trinh-phuong-an-sap-xep-lai-xa-phuong-post1135589.vnp