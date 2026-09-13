Campuchia, Myanmar tăng cường hợp tác chống lừa đảo trực tuyến

Campuchia và Myanmar đã nhất trí tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo nhân lực, đồng thời thiết lập khuôn khổ hợp tác chính thức nhằm thắt chặt quan hệ giữa lực lượng vũ trang hai nước và đẩy mạnh các nỗ lực chống lừa đảo trực tuyến.

Bức ảnh do Hãng thông tấn Campuchia (AKP) công bố ngày 11 tháng 9 năm 2026 cho thấy Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing (bên trái) bắt tay với Thủ tướng Campuchia Hun Manet trong cuộc gặp tại Cung điện Hòa bình, Phnom Penh, Campuchia.

Quan điểm trên được tái khẳng định trong chuyến thăm Campuchia của nhà lãnh đạo Myanmar Min Aung Hlaing từ ngày 11-12/9, trong đó lãnh đạo hai nước đã ký 4 thỏa thuận.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Campuchia, hai nhà lãnh đạo “nhận thức được những thách thức phức tạp trong khu vực do các loại tội phạm xuyên quốc gia gây ra, trong đó có hành vi lừa đảo sử dụng công nghệ”, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường các nỗ lực chung nhằm đấu tranh với những loại tội phạm này, bảo đảm chia sẻ thông tin kịp thời, tăng cường hỗ trợ lẫn nhau trong công tác phòng ngừa và thực thi pháp luật, cũng như hỗ trợ các nạn nhân.

Ông Min Aung Hlaing cũng xác nhận với Thủ tướng Hun Manet rằng Myanmar sẽ tham dự một hội nghị quốc tế sắp tới về phòng, chống lừa đảo sử dụng công nghệ, dự kiến diễn ra tại Phnom Penh trong hai ngày 23 và 24/9/2026.

Theo tuyên bố, hai bên cũng nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thông tin, lao động, tôn giáo và du lịch. Lãnh đạo hai nước nhất trí nghiên cứu khả năng thiết lập các đường bay thẳng giữa những điểm đến du lịch trọng điểm của hai nước.

Trong chuyến thăm, hai nước đã ký 4 thỏa thuận, gồm một thỏa thuận về thúc đẩy và bảo hộ đầu tư lẫn nhau; một thỏa thuận về xóa bỏ đánh thuế hai lần đối với thu nhập và ngăn ngừa hành vi trốn, tránh thuế; một thỏa thuận sửa đổi thỏa thuận hiện có về hợp tác trong lĩnh vực văn hóa; và một bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác trong lĩnh vực thông tin và phát thanh, truyền hình.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Campuchia cho biết thêm, hai nước thành viên ASEAN cũng nhất trí tiếp tục tăng cường quan hệ song phương và hợp tác trên nhiều lĩnh vực, qua đó góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực.

Thanh Vân

Nguồn: Phnompenhpost, Tân Hoa Xã.