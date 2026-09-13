Tổng thống Lebanon thăm thành phố miền Nam trong bối cảnh lo ngại Israel gia tăng tấn công

Ngày 13/9 Tổng thống Lebanon Joseph Aoun đã có chuyến thăm hiếm hoi tới thành phố Nabatiyeh ở miền Nam nước này, trong bối cảnh lo ngại gia tăng về nguy cơ Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tại khu vực.

Tổng thống Lebanon thăm thành phố miền Nam trong bối cảnh lo ngại Israel gia tăng tấn công. Ảnh: Mymotherlode.

Chuyến thăm diễn ra sau khi Israel đầu tháng này kiểm soát một phần khu vực đồi Ali Taher, nơi giới chức Israel cho biết đã phá hủy các đường hầm của Hezbollah. Động thái được thực hiện bất chấp thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian đạt được ngày 20/6 giữa Israel và Hezbollah.

Thỏa thuận ngừng bắn phần lớn đã chấm dứt giao tranh trực tiếp, vốn bùng phát ngày 2/3 sau khi Hezbollah, lực lượng được Iran hậu thuẫn, phóng rocket vào Israel, hai ngày sau khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Tuy nhiên, Israel vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc không kích và tấn công tại một số khu vực ở miền Nam Lebanon. Hezbollah cũng bị cáo buộc sử dụng máy bay không người lái mang chất nổ, song chưa nhận trách nhiệm về các vụ việc.

Tháp tùng Tổng thống Aoun trong chuyến thăm có lãnh đạo các cơ quan an ninh của Lebanon. Một số người dân Nabatiyeh kêu gọi tăng cường sự hiện diện của quân đội tại thành phố nhằm ứng phó nguy cơ xảy ra chiến dịch trên bộ của Israel.

Khói bốc lên từ hiện trường vụ tấn công của Israel vào làng Mansouri ở miền nam Lebanon. Ảnh: Aawsat.

Tổng thống Aoun khẳng định chính quyền sẽ tiếp tục giải quyết các nhu cầu của người dân miền Nam, đồng thời nhấn mạnh họ có quyền được sống an toàn và xây dựng lại nhà cửa mà không lo bị phá hủy.

Lebanon và Israel đã tiến hành nhiều vòng đàm phán trực tiếp tại Washington và Rome. Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo vòng đàm phán tiếp theo giữa hai nước dự kiến diễn ra tại Rome vào tháng 10. Trong khi đó, Hezbollah phản đối đàm phán trực tiếp với Israel, kêu gọi chính phủ Lebanon hủy bỏ khuôn khổ thỏa thuận đạt được hồi tháng 6 và tiếp tục từ chối yêu cầu giải giáp lực lượng này.

Lê Hà.

Nguồn: AFP