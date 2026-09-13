Mỹ: Thị trường dự báo Fed tăng lãi suất giữa lo ngại lạm phát

Thị trường đang nghiêng mạnh về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong cuộc họp chính sách tuần tới, trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao và lạm phát tiếp tục gây sức ép lên kinh tế Mỹ.

Trụ sở Fed ở Washington DC.

Theo công cụ FedWatch của Sàn giao dịch hàng hóa Chicago, xác suất Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm hiện lên tới 87,3%. Áp lực này gia tăng trong bối cảnh giá năng lượng thế giới tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông lan rộng từ eo biển Hormuz tới Biển Đỏ. Giá dầu Brent và dầu thô West Texas Intermediate (WTI) đều duy trì quanh mức 100 USD/thùng.

Tại Mỹ, giá dầu diesel lần đầu tiên vượt 6 USD/gallon, trong khi giá xăng tăng 3,9% trong tháng 8. Giá xăng trung bình trên toàn quốc hiện khoảng 4,3 USD/gallon và đã tăng khoảng 18 cent chỉ trong một tuần. Chi phí nhiên liệu tăng đang gây sức ép lớn đối với nông dân trong mùa thu hoạch và các doanh nghiệp vận tải, đồng thời có nguy cơ đẩy giá thực phẩm và nhiều mặt hàng tiêu dùng lên cao.

Trong khi đó, lạm phát tại Mỹ hiện ở mức khoảng 3,4%, còn tiền lương sau khi điều chỉnh theo lạm phát giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Tâm lý người tiêu dùng cũng giảm 7,5% trong tháng qua, cho thấy người dân ngày càng lo ngại về sức ép chi phí sinh hoạt.

Theo nhận định của các chuyên gia, một đợt tăng lãi suất không nhất thiết là tín hiệu tiêu cực hoàn toàn, mà có thể giúp Fed củng cố uy tín trong việc ổn định giá cả. Tuy nhiên, giới đầu tư quan tâm hơn đến lộ trình lãi suất sau cuộc họp, bởi quyết định của Fed sẽ tác động trực tiếp đến chi phí vay mua ô tô, lãi suất thẻ tín dụng và các khoản vay thế chấp.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang sẽ họp trong hai ngày 15-16/9. Quyết định lãi suất, biểu đồ chấm và phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh sẽ là những yếu tố được giới đầu tư theo dõi sát. Nếu đợt tăng lần này được xem là khởi đầu cho một chu kỳ thắt chặt mới, thị trường chứng khoán Mỹ có thể chịu thêm sức ép.

Ngọc Liên

Nguồn: YTN.