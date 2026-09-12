Xác định chấn thương của cựu cầu thủ Thanh Hóa; Đội hình tiêu biểu lượt trận mở màn Champions League

Xác định chấn thương của cựu cầu thủ Thanh Hóa sau cú đạp của Văn Hậu; Địa chấn V.League 2026/27: Tân binh Bắc Ninh quật ngã Công an TP HCM, Nam Định thảm bại; Bộ khung ổn định và sự trở lại của các trụ cột trong danh sách tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (12/9).

Xác định chấn thương của cựu cầu thủ Thanh Hóa sau cú đạp của Văn Hậu

Tiền vệ Doãn Ngọc Tân - cựu cầu thủ Thanh Hóa vừa chuyển sang khoác áo Thể Công Viettel dính chấn thương nặng sau pha vào bóng nguy hiểm của Đoàn Văn Hậu ở vòng 2 V.League 2026/27.

Kết quả kiểm tra y tế cho thấy anh bị đụng dập phù nề tuỷ đầu dưới xương mác và đứt dây chằng mác sên, phải nghỉ thi đấu từ 3 đến 4 tuần.

Tình huống dẫn đến chấn thương của Doãn Ngọc Tân.

Chấn thương này khiến tiền vệ của Thể Công Viettel lỡ hẹn với các trận đấu quan trọng tại Cúp C2 châu Á, đồng thời mất cơ hội cạnh tranh vị trí trên đội tuyển quốc gia.

Trước đó, pha vào bóng thô bạo này đã khiến Văn Hậu phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi trọng tài tham khảo VAR. Dù đối thủ đã gửi lời xin lỗi, tổn thất lực lượng mà Thể Công Viettel phải gánh chịu là rất lớn.

Địa chấn V.League 2026/27: Tân binh Bắc Ninh quật ngã Công an TP HCM, Nam Định thảm bại

Vòng 2 V.League 2026/27 chứng kiến nhiều kết quả bất ngờ. Tân binh Bắc Ninh tạo nên “địa chấn” khi đánh bại CLB Công an TP HCM 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của ngoại binh Brenner, khiến dàn sao đắt giá của đối thủ hoàn toàn bế tắc.

Olaha Mạnh Đức (trái) chơi đầy nỗ lực nhưng không thể giúp CLB Công an TP HCM thoát thua.

Trong khi đó, Nam Định hứng chịu thất bại nặng nề 0-3 ngay trên sân nhà trước SHB Đà Nẵng. Việc phải thi đấu thiếu người từ sớm do hai tấm thẻ đỏ của Văn Kiên và Santos đã khiến đội bóng thành Nam hoàn toàn sụp đổ trước lợi thế quân số của đối thủ.

Nam Định (áo trắng) thua SHB Đà Nẵng ngay trên sân nhà. Ảnh: Lâm Anh

Ở trận đấu còn lại, Ninh Bình giành chiến thắng 2-1 trước Thanh Hóa nhờ các bàn thắng của Lucao và Ngọc Mỹ, trong khi pha lập công của Văn Tùng chỉ đủ giúp đội khách rút ngắn cách biệt.

Bộ khung ổn định và sự trở lại của các trụ cột trong danh sách tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026

Do thời gian chuẩn bị gấp gáp, HLV Kim Sang-sik tiếp tục tin tưởng bộ khung quen thuộc cho chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026 thay vì thử nghiệm nhân sự mới.

Đội hình tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026 phần lớn là những cái tên quen thuộc.

Dù thiếu vắng Hoàng Đức và Văn Vĩ do chấn thương, đội tuyển Việt Nam đón chào sự trở lại của thủ thành Nguyễn Filip, hậu vệ Việt kiều Cao Quang Vinh, cùng cơ hội góp mặt của Adou Minh hay Kyle Colonna. Những sự bổ sung này giúp gia tăng chiều sâu đội hình, củng cố hàng thủ và giải quyết các bài toán chiến thuật.

Sự kết hợp giữa bộ khung ăn ý và các nhân tố chất lượng trở lại kỳ vọng sẽ giúp tuyển Việt Nam cải thiện lối chơi để chinh phục mục tiêu cao tại giải đấu.

UEFA công bố đội hình tiêu biểu lượt trận mở màn Champions League

UEFA vừa chính thức công bố đội hình tiêu biểu lượt trận mở màn Champions League 2026/27, ghi nhận sự xuất hiện của nhiều ngôi sao lớn. Cầu thủ nổi bật nhất vòng đấu này là Ferran Torres khi anh giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất lượt trận nhờ cú hat-trick lịch sử trong chiến thắng 6-1 của PSG trước Slovan Bratislava.

Đội hình hay nhất lượt trận đầu tiên Champions League 2026/27. Ảnh: ChampionsLeague

Điểm đặc sắc của đội hình này là không có CLB nào đóng góp quá một đại diện. Bên cạnh Torres, hàng loạt cái tên quen thuộc cũng góp mặt như thủ thành Thibaut Courtois (Real Madrid), đội trưởng Martin Odegaard (Arsenal), Michael Olise (Bayern Munich) hay Raphinha (Barcelona).

Đáng chú ý, dù lập một siêu phẩm đá phạt và có hai đường kiến tạo trong chiến thắng 5-1 của Barca trước Feyenoord, tài năng trẻ Lamine Yamal lại bất ngờ vắng mặt trong danh sách do sự cạnh tranh quá khốc liệt.

HS