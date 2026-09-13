Chi tiêu quân sự của Nga tăng mạnh trong nửa đầu năm 2026

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Chi tiêu của Nga cho quân sự và sản xuất vũ khí trong 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 10.700 tỷ ruble (123,4 tỷ USD), tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2025, trong bối cảnh Moskva tiếp tục dành nguồn lực lớn cho quốc phòng.

Một hệ thống S-400 phóng tên lửa trong cuộc thử nghiệm tại miền Nam nước Nga năm 2020.

Theo Viện Quốc tế và An ninh Đức (SWP), dựa trên dữ liệu do Bộ Tài chính Nga công bố, khoản chi trên tăng khoảng 2.400 tỷ ruble so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức cao kỷ lục và tương đương khoảng 4,7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) dự kiến của Nga trong cả năm 2026. Nếu xu hướng hiện nay tiếp diễn, chi tiêu quân sự của Nga trong cả năm có thể vượt 9% GDP, mức chưa từng có trong giai đoạn hậu Xô Viết.

Tính theo năm, chi tiêu quân sự và sản xuất vũ khí trong nửa đầu năm 2026 tăng khoảng 65% so với cùng kỳ năm 2024 và cao hơn 285% so với cùng kỳ năm 2022. So với năm 2021, trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, mức chi này đã tăng hơn 5 lần.

Theo các số liệu được SWP phân tích, chi tiêu quân sự chiếm khoảng 43,8% tổng chi ngân sách liên bang của Nga trong 6 tháng đầu năm, mức cao kỷ lục. Tỷ lệ này trong cùng kỳ năm 2025 là 39,2%, trong khi trước năm 2022 vào khoảng 20%. Xét trên tổng thu ngân sách liên bang, chi tiêu quân sự tương đương khoảng 57,3%, tăng so với mức 46,8% cùng kỳ năm 2025.

Hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất.

Mức chi tiêu gia tăng diễn ra trong bối cảnh tình hình tài chính công của Nga chịu sức ép ngày càng lớn. Theo Reuters, thâm hụt ngân sách của Nga trong 7 tháng đầu năm 2026 đã tăng 40%, lên mức tương đương 2,8% GDP, trong khi mục tiêu thâm hụt cả năm được đặt ở mức 1,6% GDP. Tổng thống Vladimir Putin cho rằng mức thâm hụt hiện nay vẫn có thể kiểm soát được.

SWP nhận định chi phí ngày càng tăng của cuộc xung đột tại Ukraine đang gây sức ép đáng kể lên ngân sách Nga. Moskva ban đầu dự kiến giảm chi tiêu quân sự trong năm 2026, song số liệu thực tế trong nửa đầu năm cho thấy xu hướng đang diễn biến theo chiều ngược lại.

Theo các tính toán được dẫn lại, kể từ đầu năm 2022, Nga đã chi khoảng 57.100 tỷ ruble (660 tỷ USD) cho quân sự và mua sắm vũ khí. Con số này tương đương gần 92% tổng dự trữ vàng và ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Nga, hiện được định giá khoảng 720 tỷ USD.

Việc chi tiêu quân sự tăng mạnh cho thấy quốc phòng tiếp tục là một trong những lĩnh vực được Nga ưu tiên trong phân bổ ngân sách, trong khi Moskva đồng thời phải cân đối giữa nhu cầu tài chính cho xung đột, duy trì hoạt động kinh tế và kiểm soát thâm hụt ngân sách.

Thanh Hằng

Nguồn: Defensepost.