Báo Đức: Nghi can liên quan đến Nga trong âm mưu tấn công sân bay Leipzig

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Báo Welt am Sonntag của Đức ngày 12/9 đưa tin một người có liên hệ với Cơ quan Tình báo Quân sự Nga (GRU) bị nghi giữ vai trò điều phối hậu cần trong âm mưu sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) mang chất nổ tại sân bay Leipzig/Halle hồi tháng 8.

Máy bay vận tải Antonov của Ukraine và một máy bay DHL tại sân bay Leipzig/Halle ở Schkeuditz, Đức, ngày 5/8/2026.

Theo Welt am Sonntag, nghi can là công dân Nga Oleg Le, người được cho là có liên hệ với GRU. Đáng chú ý, giới chức Đức được cho là đã biết về mối liên hệ này khi Le nhập cảnh từ Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không tiến hành giám sát sau đó. Các đánh giá an ninh mật được báo dẫn cho biết Le đã rời Đức bằng chuyến bay từ sân bay Berlin-Brandenburg tới Serbia và hiện được cho là đã trở về Nga. Một công dân Belarus, Andrei Ka, cũng được xác định là nghi can liên quan vụ việc.

Các nguồn tin tình báo Đức cho rằng chất nổ sử dụng trong âm mưu có thể đã được đưa vào Đức bằng xe tải qua Bulgaria và Serbia. Nhà chức trách Đức cũng cho rằng một số bằng chứng pháp y thu thập tại sân bay, gồm cấu hình UAV, chất nổ và cơ cấu kích hoạt, có điểm tương đồng với những vụ việc trước đây mà Berlin nghi có liên quan đến Nga.

Thiết bị UAV mang chất nổ được phát hiện tối 4/8 tại khu vực khai thác hàng hóa được bảo vệ của sân bay Leipzig/Halle, gần một máy bay vận tải của Ukraine. Đây là đầu mối vận chuyển hàng viện trợ quân sự cho Ukraine. Nhà chức trách Đức sau đó đã vô hiệu hóa thiết bị.

Theo Welt am Sonntag, các báo cáo tình báo nói trên là cơ sở để Chính phủ Đức hồi đầu tháng 9 quy trách nhiệm cho Nga về vụ việc. Berlin sau đó thông báo đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Nga tại Bonn. Nga phủ nhận mọi liên quan đến vụ việc.

Trước đó, truyền thông Đức đưa tin các nhà điều tra phát hiện dấu vết ADN trên ăngten điều khiển của UAV và cho rằng những mẫu này được cho là trùng khớp với dấu vết thu được tại hiện trường một vụ phóng hỏa ở cơ sở logistics của DHL tại Leipzig hồi tháng 7/2024.

Người phát ngôn Cơ quan Bảo vệ Hiến pháp Liên bang Đức (BfV) cho biết cơ quan này không thể bình luận về những thông tin trên do cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Thanh Hằng

Nguồn: DW.