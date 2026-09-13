Thủ tướng Italy khẳng định giữ lập trường về Ukraine trước bầu cử

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Thủ tướng Italy Giorgia Meloni ngày 12/9 khẳng định sẽ không thay đổi lập trường về Ukraine vì mục tiêu bầu cử, đồng thời cho rằng Liên minh châu Âu (EU) cần được tổ chức theo hướng tôn trọng chủ quyền rộng rãi của các quốc gia thành viên và tăng cường phối hợp trong những vấn đề chiến lược.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni.

Trả lời phỏng vấn báo Il Foglio, bà Meloni bác bỏ khả năng liên minh với các lực lượng chính trị phản đối hỗ trợ quân sự cho Kiev, đồng thời khẳng định không từ bỏ những quan điểm đã theo đuổi chỉ vì lợi thế chính trị hoặc bầu cử. Theo bà, xét về khía cạnh bầu cử, việc Italy không ủng hộ Ukraine có thể mang lại nhiều lợi thế hơn, song bà vẫn duy trì chính sách hỗ trợ Kiev vì cho rằng đây cũng là vấn đề liên quan đến lợi ích của Italy. Bà nhấn mạnh: “Tôi không ủng hộ Ukraine vì Kiev, mà vì Rome”.

Lập trường trên được đưa ra trong bối cảnh Roberto Vannacci, cựu tướng quân đội và chính trị gia cánh hữu, đang gia tăng ảnh hưởng trong các cuộc thăm dò. Ông Vannacci chỉ trích EU và phản đối hỗ trợ quân sự cho Ukraine, qua đó có thể gây thêm khó khăn cho việc hình thành liên minh chính trị của bà Meloni nếu bà tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai.

Bên cạnh chính sách đối với Ukraine, chi tiêu quốc phòng cũng là vấn đề gây tranh luận tại Italy. Bà Meloni bảo vệ chủ trương tăng ngân sách quốc phòng, dù thừa nhận chính sách này không nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong dư luận. Theo báo cáo thường niên của Viện nghiên cứu Eurispes, hơn 44% người Italy coi chi tiêu quốc phòng là gánh nặng, trong khi 32,1% xem đây là khoản đầu tư chiến lược và gần 1/4 chưa đưa ra quan điểm.

Thủ tướng Italy cho rằng việc duy trì một trật tự quốc tế dựa trên các nguyên tắc chung là lợi ích của Italy và cảnh báo nước này có thể chịu nhiều thiệt hại nếu trật tự đó bị thay thế bằng “luật của kẻ mạnh”. Theo bà, tăng chi tiêu quốc phòng là cần thiết, dù đây không phải chủ trương được dư luận ủng hộ rộng rãi.

Về tương lai EU, bà Meloni ủng hộ mô hình liên minh, trong đó các nước duy trì quyền tự chủ rộng rãi và tăng cường phối hợp về các vấn đề chiến lược, thay vì tiến tới một cơ cấu liên bang. Quan điểm này khác với đề xuất của cựu Thủ tướng Italy Mario Draghi về một EU liên bang hơn. Bà cũng cho rằng các lực lượng chính thống châu Âu cần giải quyết thực chất những vấn đề như bản sắc, di cư bất hợp pháp và quan ngại về “Hồi giáo hóa”, thay vì cô lập các phong trào cánh hữu như AfD ở Đức.

Thanh Hằng

Nguồn: Euractiv, Anadolu.