Australia hạn chế thời gian sử dụng thiết bị số trong trường học

Chính quyền bang New South Wales (NSW) của Australia vừa thông báo sẽ áp dụng các quy định giới hạn thời gian học sinh sử dụng thiết bị kỹ thuật số trong lớp học, đồng thời khuyến khích tăng cường hình thức học tập bằng giấy và bút.

Australia hạn chế thời gian sử dụng thiết bị số trong trường học. Ảnh: Theaustralian.

Theo kế hoạch, từ năm 2028, học sinh từ mẫu giáo đến lớp 2 sẽ chỉ được sử dụng các thiết bị cá nhân như máy tính bảng hoặc máy tính xách tay tối đa 15 phút mỗi ngày cho mục đích học tập. Thời gian này tăng lên 30 phút/ngày đối với học sinh lớp 3-4 và 45 phút/ngày đối với học sinh lớp 5-6.

Đối với bậc trung học, học sinh lớp 7-10 sẽ được sử dụng thiết bị kỹ thuật số cá nhân trong tối đa 1/4 thời lượng của mỗi môn học. Học sinh các lớp cuối cấp có thể sử dụng thiết bị trong tối đa một nửa thời gian học tập.

Chính quyền NSW cũng dự kiến ban hành hướng dẫn mới về việc sử dụng thiết bị số để làm bài tập về nhà, trong đó khuyến nghị không yêu cầu học sinh dưới lớp 5 sử dụng màn hình cho mục đích này. Các trường được khuyến nghị dành ít nhất 1 giờ mỗi ngày cho hoạt động học tập bằng giấy và bút.

Bộ trưởng Giáo dục NSW Prue Car. Ảnh: Educationhq.

Bộ trưởng Giáo dục NSW Prue Car cho rằng việc sử dụng màn hình quá mức có thể ảnh hưởng đến quá trình học tập và phát triển của học sinh. Bà nhấn mạnh thiết bị kỹ thuật số cần được sử dụng có mục đích, thay vì trở thành phương thức mặc định trong lớp học.

Theo chính quyền bang, kỹ năng số vẫn là một phần của chương trình giáo dục, song các quy định mới nhằm giảm tác động tích lũy của thời gian sử dụng màn hình đối với học sinh. Các giới hạn dự kiến được khuyến nghị từ năm 2027 và bắt buộc áp dụng tại các trường công lập NSW từ năm 2028. Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh một số nhóm giáo viên, phụ huynh và giới chức giáo dục Australia kêu gọi giảm thời gian trẻ em tiếp xúc với thiết bị số, đồng thời tăng cường các phương pháp học tập truyền thống.

Lê Hà.

Nguồn: Theguardian