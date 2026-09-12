Dự báo áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sẽ ảnh hưởng tới đất liền ven biển các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, sau đó suy yếu thành thành một vùng áp thấp.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo đường đi và cường độ của áp thấp nhiệt đới (phát lúc 8h ngày 12/9/2026).

Hồi 7h ngày 12/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 150km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới (trong 24 đến 48 giờ tới):

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

NM