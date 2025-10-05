Hotline: 0822.173.636   |

Indonesia kỷ niệm 80 năm thành lập Lực lượng Vũ trang Quốc gia

Ngọc Liên (Nguồn: Antaranews/Tempo.co)
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 05/10, Indonesia đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Lực lượng Vũ trang Quốc gia với các hoạt động diễn ra tại thủ đô Jakarta và nhiều địa phương trên cả nước. Sự kiện nhằm tôn vinh vai trò của lực lượng vũ trang nước này trong công cuộc bảo vệ độc lập, gìn giữ chủ quyền và đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Ngày 05/10, Indonesia đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Lực lượng Vũ trang Quốc gia với các hoạt động diễn ra tại thủ đô Jakarta và nhiều địa phương trên cả nước. Sự kiện nhằm tôn vinh vai trò của lực lượng vũ trang nước này trong công cuộc bảo vệ độc lập, gìn giữ chủ quyền và đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Indonesia kỷ niệm 80 năm thành lập Lực lượng Vũ trang Quốc gia

Tổng thống Prabowo Subianto duyệt đội hình trong lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Lực lượng Vũ trang Quốc gia Indonesia (TNI) tại Quảng trường Monas, khu vực Trung Jakarta, vào Chủ nhật (ngày 05/10/2025). Ảnh: ANTARA/Văn phòng Thư ký Tổng thống

Chủ đề của Lễ kỷ niệm năm nay là “TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju”, nhấn mạnh cam kết của quân đội quốc gia trong việc tiếp tục đồng hành cùng nhân dân vì sức mạnh và chủ quyền quốc gia. Buổi lễ chính được tổ chức tại Quảng trường Tượng đài Quốc gia (Monas), với sự tham dự của Tổng thống Prabowo Subianto, các quan chức chính phủ, tướng lĩnh quân đội cùng đại diện các phái đoàn ngoại giao.

Trong bài phát biểu khai mạc buổi lễ, Tổng thống Prabowo nhấn mạnh rằng Lực lượng Vũ trang Quốc gia Indonesia không chỉ là lực lượng bảo vệ đất nước mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết dân tộc. Ông kêu gọi toàn thể quân đội tiếp tục duy trì tính chuyên nghiệp, gắn bó với nhân dân và sẵn sàng đối phó với những thách thức an ninh mới trong khu vực.

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Lực lượng Vũ trang Quốc gia Indonesia, lễ duyệt binh quy mô lớn đã được tổ chức với sự tham gia của hơn 7.000 binh sĩ, cùng máy bay chiến đấu, xe bọc thép, tàu hải quân và nhiều khí tài hiện đại do Indonesia tự sản xuất. Các màn trình diễn khí công, diễu hành nhạc quân đội và bay biểu diễn của Lực lượng Không quân Indonesia đã thu hút đông đảo người dân theo dõi.

Indonesia kỷ niệm 80 năm thành lập Lực lượng Vũ trang Quốc gia

Nhóm binh sĩ thuộc Thủy quân Lục chiến - Hải quân Indonesia tham gia lễ diễu binh trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Lực lượng Vũ trang Quốc gia Indonesia (TNI), diễn ra tại Quảng trường Kapuas, thành phố Pontianak, tỉnh Tây Kalimantan, vào Chủ nhật (ngày 05/10/2025). Ảnh: ANTARA

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng Indonesia cũng đã công bố kế hoạch hiện đại hóa Lực lượng Vũ trang Quốc gia giai đoạn 2025–2035, trong đó tập trung vào việc phát triển công nghiệp quốc phòng trong nước, tăng cường năng lực an ninh biển và phòng thủ không gian mạng.

Được thành lập ngày 05/10/1945, chỉ vài tháng sau khi Indonesia tuyên bố độc lập, Lực lượng Vũ trang Quốc gia Indonesia (Tentara Nasional Indonesia) hiện là một trong những lực lượng quân sự lớn và có ảnh hưởng nhất Đông Nam Á, đóng vai trò chủ chốt trong duy trì ổn định chính trị, an ninh khu vực và hỗ trợ các nhiệm vụ nhân đạo trong và ngoài nước.

Ngọc Liên (Nguồn: Antaranews/Tempo.co)

#Lực lượng vũ trang #Indonesia #Quốc gia #thành lập #Lễ kỷ niệm #Phát triển công nghiệp #Chủ quyền #Quân đội #Bảo vệ #Địa phương

