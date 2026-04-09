Indonesia, Hàn Quốc triển khai các biện pháp cấp bách nhằm bảo đảm an ninh năng lượng

Trước những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông và tác động gián tiếp đến nguồn cung năng lượng toàn cầu, Indonesia và Hàn Quốc đã triển khai các biện pháp cấp bách nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định kinh tế.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto. Ảnh: CCTV

Ngày 8/4, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã triệu tập các bộ trưởng, thứ trưởng, lãnh đạo cơ quan nhà nước và các quan chức cấp cao khác tại Dinh Tổng thống ở Jakarta nhằm tăng cường sự phối hợp và đồng bộ trong việc thúc đẩy các chương trình quốc gia. Tại cuộc họp, Tổng thống Prabowo đã trình bày một báo cáo toàn diện về tình hình trong nước và quốc tế, đồng thời nêu rõ các ưu tiên điều hành trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng.

Ông Prabowo bày tỏ lạc quan về triển vọng của Indonesia, khẳng định nền kinh tế quốc gia vẫn vững vàng giữa nhiều biến động. Ông nhấn mạnh Indonesia có nền tảng kinh tế và an ninh năng lượng đủ mạnh để ứng phó với các cú sốc bên ngoài, đặc biệt là gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu do xung đột ở Trung Đông.

Tổng thống Prabowo cho rằng khủng hoảng toàn cầu hiện nay, bao gồm tác động từ chiến tranh và căng thẳng địa chính trị, không chỉ là thách thức mà còn mở ra cơ hội để Indonesia đẩy nhanh chuyển đổi năng lượng và củng cố tự chủ quốc gia. Ông nhấn mạnh định hướng phát triển năng lượng tái tạo, trong đó có mở rộng sản xuất nhiên liệu sinh học từ sắn và ngô nhằm thay thế một phần dầu diesel và xăng nhập khẩu.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Yonhap News

Trong khi đó, Hàn Quốc đang tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp logistics và vận tải hàng hóa. Tổng thống Lee Jae Myung đã gặp trực tiếp đại diện ngành để lắng nghe khó khăn thực tế và chỉ đạo rà soát, bổ sung các gói vay ưu đãi, mở rộng hệ thống giá cước vận tải đảm bảo thu nhập ổn định. Chính phủ cũng khuyến khích chuyển đổi xanh trong ngành logistics, với việc phát triển hạ tầng trạm sạc cho xe tải điện và hydro, đồng thời tận dụng quỹ đất đô thị để giảm chi phí vận hành kho bãi.

Các động thái này phản ánh nỗ lực của nhiều quốc gia trong việc ứng phó linh hoạt với khủng hoảng năng lượng và bất ổn toàn cầu, vừa giảm thiểu rủi ro, vừa thúc đẩy phát triển bền vững và tự chủ năng lượng.

Vân Bình

Nguồn: CCTV, Yonhap News