Indonesia chốt sân tiếp đón tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026; Thổ Nhĩ Kỳ cùng Haiti sớm rời World Cup 2026

Đức và Hà Lan khẳng định sức mạnh tại World Cup 2026; Tuyển Bồ Đào Nha bác bỏ tin đồn chia rẽ, quyết tâm đoàn kết vì mục tiêu World Cup; Ecuador tìm lại chính mình, Tây Ban Nha giải tỏa áp lực tại World Cup 2026... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (21/6).

Indonesia chốt sân tiếp đón tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã quyết định chọn sân vận động Gelora Bung Karno (Jakarta) làm địa điểm tổ chức trận đấu giữa Indonesia và tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026, dự kiến diễn ra vào ngày 3/8.

Thay vì sử dụng sân Pakansari với sức chứa 30.000 chỗ ngồi, PSSI muốn tận dụng “chảo lửa” Gelora Bung Karno với sức chứa hơn 77.000 khán giả nhằm tạo lợi thế sân nhà và áp lực tâm lý cực lớn lên các nhà đương kim vô địch.

Tại bảng A, Việt Nam và Indonesia sẽ cạnh tranh quyết liệt cùng Singapore, Campuchia và Timor Leste. Việc thi đấu tại sân vận động lớn nhất Đông Nam Á được kỳ vọng sẽ giúp đội chủ nhà Indonesia gia tăng sức mạnh đáng kể trong mục tiêu chinh phục giải đấu.

Đức và Hà Lan khẳng định sức mạnh tại World Cup 2026

Tại bảng E, đội tuyển Đức chính thức ghi tên mình vào vòng knock-out sau màn ngược dòng nghẹt thở 2-1 trước Bờ Biển Ngà.

Màn ăn mừng của Deniz Undav và các đồng đội. (Ảnh: Getty)

Dù bị Franck Kessie chọc thủng lưới trước, “Cỗ xe tăng” đã chứng tỏ bản lĩnh với cú đúp của siêu dự bị Deniz Undav, trong đó có bàn thắng quyết định ở phút 90+4.

Hà Lan thắng 5-1 Thụy Điển đầy thuyết phục. (Ảnh: FIFA)

Cùng lúc đó tại bảng F, Hà Lan đã có màn trình diễn chói sáng khi đè bẹp Thụy Điển với tỷ số 5-1. Những ngôi sao như Brian Brobbey và Cody Gakpo đã lần lượt lập cú đúp, giúp thầy trò HLV Ronald Koeman vươn lên dẫn đầu bảng đấu và mở toang cánh cửa đi tiếp.

Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của các “ông lớn” châu Âu, trong khi cuộc đua giành tấm vé còn lại ở cả hai bảng đấu vẫn đang diễn ra vô cùng gay cấn.

Mexico và Mỹ dẫn đầu bảng; Thổ Nhĩ Kỳ cùng Haiti sớm rời World Cup 2026

Vòng chung kết World Cup 2026 đang chứng kiến cục diện sớm được phân định nhờ điều lệ mới của FIFA, ưu tiên thành tích đối đầu làm chỉ số phụ đầu tiên.

Đội tuyển Mỹ chắc chắn đứng đầu bảng D. (Ảnh: Reuters)

Với 2 trận toàn thắng, chủ nhà Mỹ (bảng D) và Mexico (bảng A) đã chính thức đoạt ngôi đầu bảng, qua đó nắm lợi thế lớn tại vòng 1/16 và tránh được những đối thủ mạnh.

Mert Muldur (18) thất vọng sau thất bại của Thổ Nhĩ Kỳ trước Paraguay ở trận đấu bảng D World Cup 2026 tại Santa Clara, California, gần San Francisco, ngày 19/6. (Ảnh: AP)

Ngược lại, World Cup năm nay cũng ghi nhận những đội bóng sớm dừng bước sau hai lượt trận. Thổ Nhĩ Kỳ (bảng D) và Haiti (bảng C) đã chính thức bị loại do không còn khả năng cạnh tranh thứ hạng trong bảng đấu.

Quy định mới của FIFA đã tạo ra những thay đổi đáng kể về chiến thuật và tâm lý thi đấu, khiến các đội tuyển không còn được phép tính toán dựa trên hiệu số bàn thắng như những kỳ giải trước đây.

Tuyển Bồ Đào Nha bác bỏ tin đồn chia rẽ, quyết tâm đoàn kết vì mục tiêu World Cup

Sau trận hòa thất vọng trước CHDC Congo tại World Cup 2026, đội tuyển Bồ Đào Nha đang đối mặt với nhiều luồng chỉ trích và tin đồn về mâu thuẫn nội bộ xoay quanh đội trưởng Cristiano Ronaldo.

Diogo Dalot cho rằng rất nhiều người không muốn Bồ Đào Nha giành chiến thắng tại World Cup 2026. (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, các thành viên “Selecao” đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Hậu vệ Diogo Dalot khẳng định tập thể vẫn đang rất gắn kết, đồng thời bày tỏ sự bức xúc trước những người không muốn đội bóng giành chiến thắng.

C.Ronaldo khẳng định Bồ Đào Nha luôn là tập thể đoàn kết. (Ảnh: Getty)

Bản thân Cristiano Ronaldo cũng đăng tải thông điệp “Luôn đoàn kết” cùng lời kêu gọi tập trung vào những điều có thể kiểm soát trên trang cá nhân để dập tắt các cáo buộc về việc bị “tẩy chay”.

Với sự ủng hộ từ đồng đội cũ Toni Kroos và tinh thần quyết tâm, Bồ Đào Nha đang nỗ lực gác lại những ồn ào truyền thông để tập trung tối đa cho trận đấu gặp Uzbekistan sắp tới, hướng tới mục tiêu đi tiếp tại giải đấu.

Ecuador quyết tâm tìm lại chính mình, Tây Ban Nha giải tỏa áp lực tại World Cup 2026

Vào lúc 7h sáng ngày 21/6, Ecuador sẽ có cuộc đọ sức mang tính quyết định với Curacao tại bảng F.

Ecuador muốn trút giận trước Curacao. (Ảnh: FEF)

Sau trận thua đáng tiếc trước Bờ Biển Ngà, đại diện Nam Mỹ đặt mục tiêu giành chiến thắng đậm để nuôi hy vọng đi tiếp. Với sức mạnh từ tuyến giữa do Moises Caicedo dẫn dắt, Ecuador được dự đoán sẽ dễ dàng áp đảo hệ thống phòng ngự lỏng lẻo của tân binh Curacao.

Lamine Yamal trở lại đội hình xuất phát. (Ảnh: SeFutbol)

Trong khi đó, ở bảng H, Tây Ban Nha cũng hướng tới màn “trút giận” trước Saudi Arabia vào lúc 23h cùng ngày. Sau trận hòa không bàn thắng trước Cape Verde, HLV Luis de la Fuente kỳ vọng sự trở lại của Lamine Yamal và Nico Williams sẽ giúp “La Roja” tạo đột biến, qua đó lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ bằng một chiến thắng thuyết phục.

HS