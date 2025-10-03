Hotline: 0822.173.636   |

Thế giới

IMF nhận định bức tranh lạm phát toàn cầu trái ngược, trong bối cảnh thuế quan gia tăng

Thanh Vân (Nguồn Reuters)
(Baothanhhoa.vn) - Người phát ngôn Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Julie Kozack vừa cho rằng, tình hình lạm phát toàn cầu đang có xu hướng trái ngược, khi các doanh nghiệp tại Mỹ và một số quốc gia áp thuế cao đã gánh chịu phần lớn chi phí từ thuế quan, trong khi nhu cầu lại suy yếu tại các nước xuất khẩu lớn như Trung Quốc.

Người phát ngôn Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Julie Kozack vừa cho rằng, tình hình lạm phát toàn cầu đang có xu hướng trái ngược, khi các doanh nghiệp tại Mỹ và một số quốc gia áp thuế cao đã gánh chịu phần lớn chi phí từ thuế quan, trong khi nhu cầu lại suy yếu tại các nước xuất khẩu lớn như Trung Quốc.

Logo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế tại trụ sở chính ở Washington, DC, Mỹ, Nguồn: REUTERS

Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ, trước thềm cuộc họp thường niên của IMF và Ngân hàng Thế giới WB tại Washington vào cuối tháng này, bà Kozack nhấn mạnh kinh tế toàn cầu vẫn thể hiện khả năng chống chịu trước những bất ổn về thuế quan. Bà nói: “Chúng tôi nhận thấy tăng trưởng toàn cầu trong nửa đầu năm vẫn ổn định, nhưng hiện đang bắt đầu xuất hiện dấu hiệu chững lại”. Bà Kozack nói thêm: “Về lạm phát, bức tranh toàn cầu khá phức tạp, có chiều hướng trái ngược nhau”.

Theo bà, tại Mỹ, việc một phần thuế quan được chuyển vào giá cả đang làm gia tăng lạm phát cơ bản, trong khi đó tại Anh, Australia và Ấn Độ, lạm phát tổng thể lại tăng nhanh hơn tại Ngược lại, áp lực lạm phát “rất yếu” ở Trung Quốc và một số nước châu Á khác, phản ánh sự suy giảm nhu cầu đối với hàng xuất khẩu của họ do tác động của thuế quan.

Bà Kozack nói: “Chúng tôi nhận thấy doanh nghiệp đang gánh chịu một phần tác động từ thuế quan, đó có thể là lý do khiến tác động tới lạm phát ở Mỹ cho đến nay vẫn tương đối hạn chế. Nhưng điều đó sẽ kéo dài bao lâu thì vẫn còn là câu hỏi”.

Người phát ngôn Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết, việc thị trường lao động Mỹ suy yếu là cơ sở hợp lý để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9, khi lạm phát đang dần tiến gần mục tiêu. Tuy nhiên, bà cảnh báo lạm phát vẫn tiềm ẩn nguy cơ gia tăng, vì vậy Fed cần theo dõi chặt chẽ dữ liệu để cân nhắc các quyết định tiếp theo.

Khi được hỏi về tác động kinh tế của việc một phần chính phủ Mỹ ngừng hoạt động từ ngày 2/10, bà Kozack cho hay IMF đang theo dõi sát diễn biến và tiếp tục đánh giá tình hình. Bà nói thêm: “Tác động sẽ phụ thuộc nhiều vào thời gian kéo dài cũng như cách thức triển khai việc đóng cửa chính phủ. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng các bên có thể đạt được thỏa hiệp để đảm bảo Chính phủ liên bang tiếp tục được cấp ngân sách đầy đủ”.

Bà cho biết Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới tiếp theo của IMF dự kiến ​​công bố vào ngày 14 tháng 10 tới. Đây là một trong những báo cáo quan trọng nhất của IMF, cung cấp các dự báo kinh tế vĩ mô toàn cầu và các xu hướng chính cho các nền kinh tế lớn và trên toàn thế giới.

Thanh Vân (Nguồn Reuters)

Từ khóa:

#Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF #Lạm phát #Thuế #Toàn cầu #Trung Quốc #Tác động #Doanh nghiệp #Xuất khẩu

