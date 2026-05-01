IEA: Khủng hoảng năng lượng toàn cầu đang ở mức nghiêm trọng nhất lịch sử

Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol cảnh báo thế giới đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng, gây tác động lớn đến kinh tế toàn cầu và làm gia tăng bất ổn trên thị trường dầu khí.

Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc đối thoại cấp cao về chuyển đổi năng lượng ở Paris, do IEA và COP31 đồng tổ chức, ông Birol cho rằng thị trường năng lượng hiện nay đang chịu nhiều cú sốc liên tiếp, trong đó nguồn cung dầu khí có nguy cơ gián đoạn nghiêm trọng, đẩy hệ thống năng lượng toàn cầu vào tình trạng dễ tổn thương.

Chủ tịch COP31, ông Murat Kurum kêu gọi các quốc gia đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch, nhấn mạnh rằng nền kinh tế toàn cầu cần sớm thay đổi mô hình phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch để giảm rủi ro dài hạn.

Trong khi đó, Thư ký điều hành về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc, ông Simon Stiell nhận định rằng, việc một số quốc gia tiếp tục phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch đang vô tình thúc đẩy mạnh mẽ sự mở rộng của năng lượng tái tạo, gọi đây là một “nghịch lý lớn” của quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu.

Khủng hoảng năng lượng toàn cầu đang ở mức nghiêm trọng nhất lịch sử. Ảnh: CGTN

Theo báo cáo mới nhất của IEA, thị trường khí đốt toàn cầu đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi căng thẳng tại Trung Đông sau các hành động quân sự liên quan đến Mỹ và Israel nhằm vào Iran, khiến nguồn cung bị gián đoạn và làm thay đổi triển vọng thị trường.

Diễn biến này cũng khiến giá dầu tăng mạnh. Dầu Brent có thời điểm vượt 117 USD/thùng, tăng hơn 5% chỉ trong một phiên, phản ánh lo ngại ngày càng lớn của thị trường về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung.

IEA cảnh báo rằng, các yếu tố địa chính trị đang khiến thị trường năng lượng toàn cầu trở nên biến động và khó dự đoán hơn, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng bền vững để giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Minh Phương

Nguồn: Tân Hoa Xã, CGTN