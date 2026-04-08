IATA: Nguồn cung nhiên liệu máy bay sẽ mất nhiều tháng do gián đoạn tại các nhà máy lọc dầu ở Trung Đông

Dù triển vọng mở lại eo biển Hormuz giúp hạ nhiệt giá dầu, ngành hàng không thế giới vẫn đứng trước nguy cơ kéo dài tình trạng chi phí cao, ngày 7/4 Giám đốc điều hành Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), ông Willie Walsh, cho biết ngay cả khi Iran mở lại eo biển Hormuz, việc phục hồi nguồn cung nhiên liệu máy bay cũng sẽ mất nhiều tháng do các gián đoạn tại các nhà máy lọc dầu ở Trung Đông.

Giám đốc điều hành Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), ông Willie Walsh. Ảnh: KLSE.

Phát biểu tại Singapore ngày 7/4, ông Walsh nhấn mạnh rằng trong khi giá dầu thô dự kiến giảm sau thông báo lệnh ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran, chi phí nhiên liệu máy bay nhiều khả năng vẫn duy trì ở mức cao do ảnh hưởng từ các nhà máy lọc dầu.

Ông Walsh nói: “Nếu eo biển được mở lại và duy trì tình trạng thông suốt, tôi nghĩ sẽ cần nhiều tháng để nguồn cung nhiên liệu máy bay trở lại mức cần thiết, bởi gián đoạn tại các nhà máy lọc dầu ở Trung Đông – khu vực đóng vai trò quan trọng trong cung cấp sản phẩm tinh chế toàn cầu, không chỉ riêng nhiên liệu máy bay mà còn các sản phẩm khác.”

Cuộc xung đột tại Trung Đông đã khiến nhiều hãng hàng không châu Á cắt giảm số chuyến bay, mang thêm nhiên liệu từ sân bay gốc và tăng các điểm tiếp nhiên liệu nhằm đối phó tình trạng thiếu hụt, gây áp lực lên ngành hàng không vốn đã chịu tác động nặng nề bởi giá nhiên liệu máy bay tăng gấp đôi.

Máy bay của hãng Emirates tại sân bay quốc tế Cairo, Ai Cập, ngày 31/3/2026. Ảnh: Reuters.

Tác động nghiêm trọng nhất hiện nay tập trung tại các thị trường nhập khẩu phụ thuộc và có thu nhập thấp như Myanmar, Việt Nam và Pakistan, sau khi Trung Quốc và Thái Lan tạm dừng xuất khẩu nhiên liệu máy bay, còn Hàn Quốc áp dụng hạn mức xuất khẩu.

IATA cho rằng, nếu nguồn dầu thô được khơi thông trở lại, các quốc gia xuất khẩu sản phẩm tinh chế có thể từng bước nối lại hoạt động, góp phần cải thiện nguồn cung. Tuy nhiên, quá trình phục hồi sẽ diễn ra chậm do phụ thuộc vào việc khôi phục công suất của các nhà máy lọc dầu trong khu vực.

Ngoài ra, biên lợi nhuận lọc dầu ở mức cao hiện nay có thể tạo động lực để các nhà máy tăng sản xuất nhiên liệu bay. Dù vậy, thị trường vẫn cần thêm thời gian để ổn định, đồng nghĩa ngành hàng không toàn cầu sẽ tiếp tục chịu áp lực chi phí trong thời gian tới, ngay cả khi rủi ro gián đoạn vận tải năng lượng giảm bớt.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.