Hy vọng từ Hội nghị Nga-Mỹ, Ukraine thể hiện lập trường mềm mỏng hơn

Ngày 12/8, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov bày tỏ hy vọng cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump sẽ tạo động lực cho việc bình thường hóa quan hệ song phương.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Ryabkov nhấn mạnh: “Chúng tôi hy vọng cuộc họp cấp cao sắp tới sẽ thúc đẩy bình thường hóa quan hệ song phương, cho phép giải quyết một số vấn đề nhất định."

Trước đó, hôm 8/8, Tổng thống Trump thông báo kế hoạch hội đàm với người đồng cấp Nga tại bang Alaska của Mỹ vào ngày 15/8 tới.

Ngày 11/8, nhà lãnh đạo Mỹ một lần nữa đề cập đến cuộc gặp này khi nói rằng hội nghị Alaska sẽ là “cuộc gặp thăm dò” và đầy thử thách nhằm hối thúc Nga chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Ông Trump cũng ám chỉ cuộc gặp có thể sẽ có cả sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông nói: “Cuối cùng, tôi sẽ đưa hai người họ vào cùng một phòng.” Ông cũng bày tỏ tin tưởng các vấn đề giữa Nga và Ukraine "sẽ được giải quyết.”

Trong tuyên bố xác nhận về cuộc gặp trên, Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov, cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận các phương án về giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Tổng thống Ukraine Zelensky chưa lên tiếng về việc sẽ tham dự cuộc gặp nhưng bày tỏ lập trường mềm mỏng hơn trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ ở Alaska.

Theo tờ The Daily Telegraph, Chính phủ Ukraine sẵn sàng “đóng băng” xung đột theo tuyến giao tranh hiện tại, đồng thời có thể đồng ý với một giải pháp hòa bình nhằm có được "đảm bảo an ninh vững chắc dưới hình thức được cung cấp vũ khí và gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)."

Trong khi đó, các nước châu Âu đang chạy đua với thời gian để thống nhất cách tiếp cận chung giữa Liên minh châu Âu (EU) và NATO do lo ngại Washington có thể áp đặt các điều khoản hòa bình bất lợi cho Ukraine.

Đức cho biết sẽ triệu tập một loạt hội nghị cấp cao trực tuyến trong ngày 13/8, trong đó có cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo châu Âu, Tổng thống Ukraine, Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ.

Đây sẽ là lần đầu tiên Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump nói chuyện kể từ khi có thông báo về kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh Alaska.

Trong một tuyên bố chung ngày 11/8, lãnh đạo Anh, Pháp, Đức, Italy, Ba Lan, Phần Lan cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen tái khẳng định nguyên tắc không thể thay đổi biên giới quốc tế bằng vũ lực, đồng thời khẳng định con đường đi đến hòa bình tại Ukraine phải được quyết định khi có sự tham gia của Kiev.

Đây cũng là quan điểm của Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Canada Mark Carney.

Người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết 2 nhà lãnh đạo hoan nghênh các hoạt động ngoại giao quốc tế liên tục do Tổng thống Trump dẫn đầu nhằm mang lại hòa bình cho Ukraine và rằng tương lai của Ukraine phải là tự do, chủ quyền và quyền tự quyết.

Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala bày tỏ kỳ vọng các cuộc đàm phán hòa bình cho Ukraine sẽ đạt kết quả, đồng thời nhấn mạnh rằng để có thỏa thuận mang tính bền vững và công bằng, phải có sự đồng ý của Ukraine.

Phóng viên tại Prague dẫn lời ông Fiala nói: “Tôi mong các cuộc đàm phán hòa bình, hoặc ít nhất là một lệnh ngừng bắn, sẽ thành công. Nhưng để chúng thực sự lâu dài và công bằng, Ukraine phải đồng thuận. Đây là nguyên tắc cơ bản."

Ngoại trưởng Séc Jan Lipavský, người đang trong chuyến thăm Ukraine, cho rằng với việc đảm nhận phần lớn viện trợ quân sự cho Kiev, các nước châu Âu nên giữ vai trò đáng kể trong tiến trình đàm phán hòa bình./.

Theo TTXVN