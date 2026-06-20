Hy Lạp ưu tiên mở rộng khối sang Tây Balkan trong nhiệm kỳ chủ tịch Hội đồng EU

Hy Lạp vừa chính thức đặt mục tiêu đưa Montenegro trở thành thành viên thứ 28 của Liên minh châu Âu (EU) vào cuối năm 2027, biến tiến trình mở rộng khối sang Tây Balkan thành trọng tâm lớn nhất trong nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng EU của nước này.

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Ngoại trưởng Hy Lạp George Gerapetritis. Ảnh: euractiv

Tuyên bố này được Ngoại trưởng Hy Lạp George Gerapetritis đưa ra sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Bosnia và Herzegovina, ông Elmedin Konakovic. Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm, Ngoại trưởng Hy Lạp Gerapetritis cho biết lộ trình đối ngoại trọng tâm của Athen trong nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng EU của nước này vào năm 2027 là nỗ lực thúc đẩy để đạt được những tiến bộ cụ thể và thực chất trong chính sách mở rộng khối.

Trong khuôn khổ chiến lược Tây Balkan, Hy Lạp đặc biệt dành sự quan tâm và ưu tiên lớn cho Montenegro. Athens đánh giá Montenegro hiện là ứng cử viên có tiềm năng và khả năng thực thi cao nhất trong số các quốc gia Tây Balkan để sớm trở thành thành viên chính thức của EU

Montenegro đã bền bỉ tiến hành các cuộc đàm phán gia nhập khối từ năm 2012 và từng đặt mục tiêu trở thành thành viên thứ 28 của EU vào năm 2028. Tuy nhiên, phía Hy Lạp đang tích cực tìm kiếm các giải pháp ngoại giao nhằm rút ngắn quy trình, hỗ trợ quốc gia này hoàn tất mọi thủ tục để gia nhập ngay vào cuối năm 2027.

Montenegro đang tiến gần hơn đến gia nhập EU. Ảnh: eunews

Dù thể hiện lập trường ủng hộ mạnh mẽ và lâu dài đối với sự hội nhập của khu vực Balkan, người đứng đầu ngành ngoại giao Hy Lạp vẫn đưa ra những lưu ý mang tính nguyên tắc.Việc gia nhập hoàn toàn phụ thuộc vào nỗ lực tự thân của các nước trong việc đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe của EU về nền dân chủ, thượng tôn pháp luật và duy trì mối quan hệ láng giềng tốt đẹp.

Việc Hy Lạp quyết tâm thúc đẩy “chiếc ghế thứ 28” cho Montenegro trong nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng EU vào cuối năm 2027 chính là bước đi thực tế, biến Montenegro thành nước dẫn đường cho cả khối Tây Balkan tiến về mái nhà chung châu Âu là minh chứng cho sức hút của EU vẫn vẹn nguyên sau sự kiện Vương quốc Anh rời đi (Brexit),

Nhật Lệ