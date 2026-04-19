Hy Lạp, Cộng hòa Síp thúc đẩy chuyển giao xe tăng Leopard, tăng cường hiện đại hóa quân đội

Hy Lạp và Cộng hòa Síp đang đẩy nhanh các cuộc thảo luận về khả năng chuyển giao xe tăng chiến đấu Leopard 1A5, trong nỗ lực tăng cường năng lực thiết giáp và hiện đại hóa lực lượng vũ trang của Síp.

Hy Lạp, Cộng hòa Síp thúc đẩy chuyển giao xe tăng Leopard. Ảnh: AFP.

Theo các nguồn tin quốc phòng Hy Lạp, hai bên đang tiến gần tới một thỏa thuận cung cấp số lượng đáng kể xe tăng do Đức sản xuất từ kho dự trữ của quân đội Hy Lạp cho lực lượng Vệ binh Quốc gia Síp. Tuy nhiên, các chi tiết cụ thể về quy mô và lộ trình chuyển giao hiện chưa được công bố.

Kế hoạch này nhằm thay thế đội hình gồm 82 xe tăng T-80 do Nga sản xuất mà Síp đang vận hành. Việc bảo trì các khí tài này ngày càng gặp khó khăn trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế khiến nguồn phụ tùng thay thế bị hạn chế, đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cấp trang bị.

Theo dự kiến, các xe tăng Leopard 1A5 sẽ được nâng cấp trước khi bàn giao, bao gồm cải thiện khả năng bảo vệ và hiện đại hóa các hệ thống vận hành. Giới phân tích cho rằng đây là giải pháp ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu tác chiến, trong khi các chương trình mua sắm thay thế có thể đối mặt nguy cơ chậm tiến độ.

Xe tăng Leopard và pháo tự hành. Ảnh: Reuters.

Truyền thông Hy Lạp nhận định việc chuyển giao này cũng nằm trong lộ trình tái cơ cấu lực lượng thiết giáp của Athens, theo đó các phương tiện cũ hơn sẽ được điều chuyển cho Síp, còn quân đội Hy Lạp tập trung tiếp nhận và vận hành các trang bị thế hệ mới.

Ngoài ra, thỏa thuận dự kiến còn bao gồm việc Hy Lạp cung cấp cho Síp 4 hệ thống chống thiết bị bay không người lái, góp phần tăng cường năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa trên không. Các hệ thống này được cho là sẽ bổ trợ cho chương trình mua sắm quốc phòng quy mô lớn hơn mà Síp đang triển khai trong thời gian tới.

Thu Uyên

Nguồn: Cyprus Mail