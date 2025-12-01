Huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng tạo bước chuyển mạnh trong chỉnh trang đô thị

Với dân số gần 59.000 người, diện tích hơn 41km2, phường Đông Sơn có không gian phát triển rộng, dân cư đông, chính vì vậy yêu cầu đặt ra ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên của Đảng bộ phường là vừa ổn định tổ chức, vừa tạo đột phá về hạ tầng, quản lý và chỉnh trang đô thị. Trong bối cảnh đó, việc huy động mọi nguồn lực xã hội để đầu tư hạ tầng được xác định là lựa chọn chiến lược, là nền tảng quan trọng để tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong diện mạo đô thị.

Cơ sở hạ tầng được phường Đông Sơn đầu tư xây dựng tạo không gian phát triển văn minh đô thị.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Đông Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định việc “Xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đạt tiêu chí văn minh; trọng tâm là chỉnh trang và phát triển hạ tầng đô thị để khớp nối giữa các khu đô thị mới với khu dân cư hiện hữu” - là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm. “Đột phá về công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch theo hướng đồng bộ, hiện đại kết nối với các khu vực và các đô thị xung quanh; huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị và phát triển không gian đô thị” là một trong 3 đột phá của nhiệm kỳ. Từ đó, cho thấy vai trò rất quan trọng của việc phát triển hạ tầng đồng bộ, ưu tiên giao thông, hạ tầng xã hội và hạ tầng thương mại - dịch vụ. Đây không chỉ là yêu cầu của thực tế quản lý một đơn vị hành chính mở rộng mà còn là điều kiện tiên quyết để tạo dư địa phát triển mới, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng sống của Nhân dân.

Trong giai đoạn 2020-2025, trước khi sáp nhập thành phường Đông Sơn, các xã, phường: Rừng Thông, Đông Thịnh, Đông Tân, Đông Hòa, Đông Minh, Đông Hoàng, Đông Khê, Đông Ninh đã tập trung huy động tối đa nguồn lực, tạo nên bước tiến mạnh mẽ trong phát triển giao thông. Trên địa bàn phường Đông Sơn đã kiên cố hóa, nâng cấp, mở mới 167,2km đường giao thông, hoàn thiện hệ thống mương thoát nước, vỉa hè, chiếu sáng tại nhiều tuyến trục chính. Cùng với đó, chương trình XDNTM nâng cao được triển khai quyết liệt, đưa 91,54km đường giao thông nông thôn đạt chuẩn, góp phần quan trọng thay đổi diện mạo các khu dân cư.

Điểm nhấn rõ rệt và là yếu tố quyết định thành công chính là sự đồng thuận của Nhân dân trong việc hiến đất và đóng góp nguồn lực để mở rộng, nâng cấp hạ tầng. Trong giai đoạn 2020-2025, người dân toàn phường đã tự nguyện hiến hơn 110.000m2 đất, trị giá gần 275,4 tỷ đồng. Đây là con số rất lớn, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức cộng đồng cao, qua đó giúp nhiều tuyến đường được mở rộng từ 3 đến 5m lên 7 đến 12m, tạo không gian thoáng, sạch, an toàn cho giao thông và sinh hoạt.

Cùng với nội lực của Nhân dân, phường Đông Sơn đã tranh thủ hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, vốn doanh nghiệp và các chương trình hỗ trợ của tỉnh, thành phố. Công tác giải phóng mặt bằng được triển khai quyết liệt, thận trọng, tuân thủ quy trình, tạo sự đồng thuận cao. Chỉ trong 5 năm, phường đã bàn giao hơn 224ha mặt bằng sạch cho 129 dự án, trong đó có nhiều dự án trọng điểm như cao tốc Bắc - Nam, Đại lộ Đông Tây... Việc giải phóng mặt bằng nhanh, dứt điểm và đúng pháp luật đã góp phần rút ngắn tiến độ triển khai các dự án, đồng thời mở ra cơ hội phát triển thương mại - dịch vụ và công nghiệp trên địa bàn.

Song song với đầu tư giao thông, phường đặc biệt chú trọng nâng cấp hạ tầng xã hội, trong đó có 26 trường học được đầu tư xây mới, cải tạo và nâng cấp; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia tăng lên 92%. Hệ thống y tế được củng cố khi 7 trạm y tế được sửa chữa, đầu tư trang thiết bị, nâng cao năng lực khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Mạng lưới thương mại - dịch vụ phát triển nhanh với 11 siêu thị mini, chuỗi cửa hàng tiện ích và chợ truyền thống hoạt động ổn định, giải quyết được nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của người dân trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ. Hạ tầng điện - viễn thông được đầu tư đồng bộ, nâng cấp các tuyến đường dây, trạm biến áp với tổng vốn gần 200 tỷ đồng. Việc này không chỉ đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho sản xuất và sinh hoạt mà còn tạo điều kiện để các doanh nghiệp thương mại - dịch vụ mở rộng hoạt động, từng bước hình thành các tuyến phố kinh doanh sầm uất, hiện đại.

Một động lực quan trọng thúc đẩy chuyển biến của Đông Sơn là công tác quy hoạch đô thị được thực hiện nghiêm túc, bài bản. Phường đã chủ động rà soát, lập mới và điều chỉnh nhiều đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết phù hợp với định hướng phát triển mới. Nhờ đó, các khu dân cư mới, trục không gian đô thị hiện đại dọc đường tỉnh 517, tuyến tránh và Đại lộ Đông Tây được hình thành, tạo ra cấu trúc không gian hợp lý, đồng bộ, đảm bảo sự kết nối giữa khu dân cư hiện hữu và các vùng phát triển mới.

Cùng với hạ tầng vật chất, hạ tầng số được xác định là trụ cột quan trọng trong quản lý và vận hành đô thị. Đông Sơn là một trong những địa phương hoàn thành sớm chỉ tiêu chuyển đổi số; dịch vụ công trực tuyến được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực hành chính, y tế, giáo dục. Thanh toán không dùng tiền mặt trở nên phổ biến ở các cơ sở kinh doanh, dịch vụ. Phường đang triển khai xây dựng trung tâm hành chính công thông minh, ứng dụng phần mềm quản lý dân cư, quản lý đô thị, bước đầu tạo hiệu quả rõ rệt trong phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Không dừng lại ở đầu tư hạ tầng, phường còn chú trọng chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn minh. Các tuyến đường trục chính được chỉnh trang đồng bộ; hệ thống cây xanh, biển báo, thoát nước, vệ sinh môi trường được cải thiện đáng kể. Phong trào xây dựng “đường sáng - xanh - sạch - đẹp”, “khu phố kiểu mẫu” phát triển sâu rộng, nâng tỷ lệ khu dân cư kiểu mẫu lên 93%. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 87,5%, phản ánh rõ nét sự nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần của người dân.

Có thể thấy, việc huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng đã tạo nên bước chuyển mạnh mẽ, toàn diện cho phường Đông Sơn. Diện mạo đô thị thay đổi rõ rệt; hạ tầng giao thông, xã hội, điện - viễn thông và thương mại - dịch vụ được nâng cấp đồng bộ; công tác quy hoạch và quản lý đô thị được cải thiện theo hướng hiện đại. Phát huy những kết quả đạt được, phường Đông Sơn đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt chuẩn đô thị văn minh.

Bài và ảnh: Minh Hiếu