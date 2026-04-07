Góp phần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm và tạo động lực phát triển trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Khu vực XI đang đồng hành cùng chính quyền các địa phương tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm 2026.

Kho bạc Nhà nước đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, chủ đầu tư đẩy mạnh giao dịch điện tử, tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch vốn được giao, KBNN Khu vực XI đã tăng cường công tác kiểm soát chi, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong giao dịch thanh toán. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong việc đẩy mạnh giao dịch điện tử, thanh toán trực tuyến qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của KBNN. Trên tinh thần tuân thủ đúng quy định về hồ sơ, về kiểm soát thanh toán, KBNN Khu vực XI chỉ đạo các phòng giao dịch KBNN kịp thời thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành của các dự án. Thường xuyên gửi văn bản đôn đốc các chủ đầu tư về việc thanh toán hoàn ứng, đồng thời báo cáo UBND tỉnh và các bộ, ngành có liên quan trong công tác quản lý các dự án đang có số dư tạm ứng lâu năm. Cùng với việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, KBNN Khu vực XI còn đẩy mạnh giao dịch điện tử, hướng tới 100% hồ sơ thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến, tăng cường công khai, minh bạch tiến độ giải ngân. Nhiều ban quản lý dự án trên địa bàn đạt tỷ lệ giải ngân gần như tuyệt đối, góp phần đưa Thanh Hóa trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công thời gian qua, điển hình như: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Mắt, Chi cục Thủy lợi, Trung tâm Phục vụ hành chính công, Sở Công Thương...

Những kết quả đạt được trong giải ngân vốn đầu tư công thời gian qua không chỉ phản ánh nỗ lực của từng địa phương, mà còn cho thấy sự chuyển động đồng bộ, quyết liệt của toàn hệ thống KBNN trong việc đồng hành cùng địa phương tháo gỡ khó khăn, khơi thông dòng vốn đầu tư công. Đây cũng chính là tiền đề quan trọng để công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 tiếp tục được triển khai với tinh thần chủ động, không chờ đợi, không để xảy ra “độ trễ” ngay từ đầu năm. Theo đó, năm 2026, tổng kế hoạch vốn ngân sách địa phương được giao trên địa bàn tỉnh là gần 13.236 tỷ đồng. Trong bối cảnh quy mô kế hoạch vốn đầu tư công tiếp tục ở mức lớn tại nhiều địa phương, yêu cầu đặt ra đối với KBNN Khu vực XI không chỉ là bảo đảm kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách, mà còn phải tổ chức thanh toán nhanh, kịp thời để nguồn vốn sớm đi vào nền kinh tế. Ngay từ những ngày đầu năm, KBNN Khu vực XI đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo đà giải ngân sớm và bền vững cho cả năm.

Theo đó, KBNN Khu vực XI đã chủ động phối hợp, bám sát các dự án trọng điểm, dự án quy mô lớn, đặc biệt là các khoản chi phục vụ giải phóng mặt bằng, tái định cư, thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành, nhằm bảo đảm vốn được giải ngân đúng tiến độ, đúng quy định. Đơn vị còn thường xuyên gửi văn bản đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, làm thủ tục thanh toán cho dự án ngay khi có khối lượng được nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào những tháng cuối năm; định kỳ hàng ngày cung cấp số liệu thu, chi ngân sách nhà nước trực tiếp đến các cá nhân có thẩm quyền đầy đủ thông tin về số liệu và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, tồn quỹ ngân sách địa phương... để phục vụ công tác điều hành ngân sách nhà nước trên địa bàn. Định kỳ 20 ngày và hàng tháng, đơn vị tổng hợp số liệu giải ngân vốn đầu tư công chi tiết theo từng dự án, từng chủ đầu tư gửi cấp có thẩm quyền, trong đó nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án tháo gỡ. Công tác đôn đốc thu hồi tạm ứng, quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách cũng được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Cùng với đó, đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính các cấp khẩn trương rà soát, nhập dự toán, hoàn thiện các điều kiện thanh toán trên các hệ thống nghiệp vụ, bảo đảm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án có thể thực hiện giao dịch và thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu. Công tác chuyển đổi dữ liệu, vận hành các hệ thống thông tin trong điều kiện sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục được triển khai đồng bộ, thông suốt, không làm gián đoạn dòng chảy vốn đầu tư công. Cùng với đó, KBNN Khu vực XI tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư công; tăng cường giao dịch điện tử, mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, hướng tới phục vụ 100% đơn vị sử dụng ngân sách. Tinh thần kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ được quán triệt xuyên suốt, với yêu cầu rút ngắn tối đa thời gian xử lý hồ sơ, không để tồn đọng hồ sơ thanh toán không rõ nguyên nhân, đồng thời hướng dẫn đầy đủ, kịp thời cho các chủ đầu tư ngay từ đầu năm.

KBNN Khu vực XI cũng tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, nâng cao trách nhiệm công chức trong tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính. Đồng thời, tiếp tục đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để thanh toán vốn ngay khi có khối lượng nghiệm thu hoàn thành, kịp thời báo cáo, đề xuất phương án tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ và HĐND tỉnh giao.

Bài và ảnh: Khánh Phương