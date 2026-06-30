Hướng tới chuyển đổi số trên toàn bộ chuỗi quản trị tại Nhà máy Thủy điện Trung Sơn

Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) xác định: Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà là quá trình đổi mới toàn diện phương thức quản trị doanh nghiệp. Với quan điểm lấy dữ liệu làm nền tảng, công nghệ làm công cụ và con người là trung tâm, TSHPCo đang từng bước xây dựng hệ sinh thái quản trị số xuyên suốt từ sản xuất, vận hành đến đầu tư xây dựng, quản trị nhân sự và đào tạo nguồn nhân lực, tạo nền tảng hướng tới mô hình doanh nghiệp số.

Theo dõi hệ thống thiết bị tại phòng điều khiển trung tâm Nhà máy Thủy điện Trung Sơn.

Trong lĩnh vực sản xuất và quản lý kỹ thuật, hệ thống quản lý kỹ thuật PMIS được đưa vào vận hành để quản lý toàn bộ vòng đời thiết bị. Từ lịch sử vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa đến kế hoạch bảo trì đều được số hóa và cập nhật theo thời gian thực. Nhờ đó, việc theo dõi tình trạng thiết bị trở nên chính xác hơn, giúp đơn vị chủ động bảo dưỡng theo tình trạng vận hành thay vì xử lý khi sự cố phát sinh, góp phần nâng cao độ tin cậy của các tổ máy, giảm thời gian dừng máy và tối ưu chi phí sửa chữa.

Song hành với đó, công tác quản lý vật tư cũng được thay đổi theo hướng hiện đại. Việc ứng dụng mã QR tích hợp với hệ thống ERP giúp mỗi thiết bị, vật tư đều có mã định danh điện tử, cho phép truy xuất nhanh lịch sử sử dụng, kiểm kê, xuất nhập kho và theo dõi vòng đời tài sản. Không chỉ giảm thời gian xử lý công việc, giải pháp này còn nâng cao tính minh bạch, chính xác trong quản lý tài sản và hỗ trợ công tác lập kế hoạch mua sắm, bảo dưỡng.

Đặc biệt, trong lĩnh vực quản lý hồ chứa, chuyển đổi số tiếp tục phát huy hiệu quả khi dữ liệu từ hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn, camera giám sát, dự báo thời tiết, mực nước và bản đồ số được tích hợp trên cùng một nền tảng. Việc khai thác dữ liệu tập trung giúp công tác điều hành hồ chứa trở nên chủ động hơn, vừa bảo đảm an toàn công trình, an toàn vùng hạ du trong mùa mưa lũ, vừa tối ưu hóa sản lượng phát điện. Đồng thời, hệ thống quan trắc, giám sát tài nguyên nước được kết nối và cập nhật liên tục cũng giúp doanh nghiệp đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý, báo cáo và tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý nhà nước.

Không chỉ tập trung cho hoạt động sản xuất, chuyển đổi số tại Thủy điện Trung Sơn còn được mở rộng sang lĩnh vực đầu tư xây dựng và quản trị doanh nghiệp. Đơn vị đã triển khai hệ thống IMIS 2.0 trong quản lý đầu tư xây dựng với các phân hệ quản lý đấu thầu, hợp đồng, dữ liệu nhà thầu và đánh giá năng lực nhà thầu. Toàn bộ quá trình triển khai dự án, từ lập kế hoạch, lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng đến theo dõi tiến độ, giải ngân đều được quản lý trên môi trường số, giúp lãnh đạo dễ dàng giám sát và đưa ra quyết định kịp thời. Đặc biệt, 100% các gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị sửa chữa đã được thực hiện thông qua đấu thầu điện tử, nâng cao tính công khai, minh bạch, tiết kiệm chi phí, cũng như rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Cùng với đó, hệ thống quản trị nguồn nhân lực HRMS cũng được đưa vào vận hành, từng bước số hóa toàn bộ hồ sơ cán bộ, quá trình đào tạo, đánh giá năng lực, tiền lương và phát triển nghề nghiệp. Dữ liệu nhân sự được quản lý tập trung giúp công tác điều hành, bố trí và phát triển nguồn nhân lực trở nên khoa học, minh bạch hơn, đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

Các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cũng được TSHPCo khai thác để hỗ trợ tra cứu tài liệu kỹ thuật, tổng hợp dữ liệu, xây dựng tài liệu đào tạo, bài giảng E-learning, Microlearning cũng như hỗ trợ soạn thảo văn bản. Nhờ đó, thời gian xử lý các công việc hành chính được rút ngắn, trong khi đội ngũ kỹ sư và cán bộ có thêm điều kiện tập trung cho các nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu và cải tiến kỹ thuật.

Theo ông Vũ Xuân Dũng, Chủ tịch kiêm Giám đốc TSHPCo, muốn chuyển đổi số thành công phải bắt đầu từ đội ngũ nhân lực có năng lực số. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp khai thác hiệu quả dữ liệu, làm chủ công nghệ và không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Đơn vị thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo về chuyển đổi số, quản trị dữ liệu, an toàn thông tin, ứng dụng AI cũng như kỹ năng khai thác các nền tảng số trong từng lĩnh vực chuyên môn. Nội dung đào tạo không chỉ giúp cán bộ, người lao động sử dụng thành thạo các công cụ mới mà còn từng bước hình thành tư duy số, văn hóa số và tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn doanh nghiệp.

Bài và ảnh: Tùng Lâm