Hướng dẫn nâng cấp tài khoản thu phí lên tài khoản giao thông

Nghị định 119/CP được ban hành và có hiệu lực từ 1/10/2024 và điều khoản chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông có hiệu lực từ 1/10/2025. Tuy nhiên, tính đến đầu tháng 8/2025, trong tổng số 6,3 triệu phương tiện đăng ký tài khoản thu phí VETC và ePass, mới có khoảng 30% nâng cấp lên tài khoản giao thông.

Video hướng dẫn chuyển đổi từ Tài khoản thu phí sang Tài khoản giao thông và kết nối phương tiện thanh toán. (Nguồn: VETC)

Có thể hiểu, tài khoản giao thông là định danh cho phương tiện, tài khoản giao thông sẽ liên kết với các ví điện tử như ePass hay VETC là trung gian để thanh toán chi phí cầu, đường...

Đối với tài khoản thu phí VETC, chủ phương tiện chỉ cần nâng cấp từ tài khoản thu phí lên ví điện tử VETC, nạp tiền từ các ngân hàng liên kết vào ví và dùng để thanh toán phí tự động không dừng như cầu đường, đỗ xe, ra vào sân bay...

Còn đối với tài khoản thu phí ePass, chủ xe chỉ cần liên kết với ví điện tử Viettel Money là đã thành công. Trong trường hợp chủ xe không có ví điện tử Viettel Money có thể liên kết với thẻ Visa. Tuy nhiên, việc liên kết thanh toán từ thẻ Visa (cùng tên chủ tài khoản ePass) sẽ mất thêm phụ phí 1-2% mỗi lần thanh toán, tùy ngân hàng.

Để nâng cấp lên tài khoản giao thông, chủ xe cần nâng cấp từ tài khoản thu phí lên ví điện tử, xác nhận và sinh trắc học để hoàn thiện.

Tiền dư trong tài khoản thu phí xử lý ra sao?

Số tiền còn dư trong tài khoản thu phí, từ nay đến trước 1/10, sẽ được các nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng ưu tiên sử dụng thanh toán phí cầu, đường.

Còn sau ngày 1/10 sẽ có 2 trường hợp:

Trường hợp chủ phương tiện có ví điện tử kết nối với tài khoản giao thông, tiền từ tài khoản thu phí sẽ được chuyển về ví điện tử.

Trường hợp chủ phương tiện không có ví điện tử, tài khoản thu phí chỉ liên kết với thẻ tín dụng sẽ khó hơn. Cơ quan quản lý đã đề nghị nhà cung cấp trả về tài khoản ngân hàng của chủ xe.

