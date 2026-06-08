Hướng dẫn bảo vệ an toàn trước nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối nay đến đêm 9/6, khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, phía Bắc tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to, với lượng mưa trên 150mm. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, tránh đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và sẵn sàng sơ tán khỏi nơi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ. Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu đô thị, khu dân cư thấp trũng; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực đồi núi, sườn dốc.

Mưa lớn có thể xảy ra vào chiều tối, ban đêm, gây khó khăn cho việc phát hiện và xử lý tình huống. Người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh, không chủ quan trước những diễn biến bất thường của thời tiết.

Để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình, Cục Quản lý đê điều và PCTT đưa ra 9 khuyến cáo người dân cần thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sau:

1. Thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo và diễn biến của mưa đá, dông lốc, mưa lớn, ngập lụt, lũ, lũ quét, sạt lở đất để chủ động phòng, tránh; đặc biệt là mưa lớn xảy ra vào ban đêm.

2. Chủ động sơ tán ra khỏi nơi có nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, những khu vực không đảm bảo an toàn do dông lốc, mưa đá. Theo dõi dấu hiệu sạt lở (tiếng nổ lạ, đất nứt, nước suối chuyển đục, bầu trời bỗng chuyển mây đen...), để kịp thời sơ tán đảm bảo an toàn.

3. Tuyệt đối không đi qua ngầm tràn, cầu cống, đường ngập sâu, nước chảy xiết. Không bơi lội, đánh bắt cá, vớt củi trên sông suối khi có mưa lũ. Khi xảy ra mưa dông, lập tức trú ẩn ở nơi an toàn, kiên cố; không trú mưa dưới gốc cây lớn, cột điện, mái tôn tạm bợ. Gia cố lại mái nhà, cửa sổ, các biển quảng cáo để tránh bị gió lốc thổi bay.

4. Chủ động dự trữ, bảo quản lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, vật dụng cần thiết... đề phòng ngập lụt, sạt lở chia cắt.

5. Chủ động các giải pháp đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại đối với diện tích nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm, sản xuất nông nghiệp.

6. Kê cao tài sản, cất giữ giấy tờ quan trọng ở nơi an toàn, di chuyển phương tiện cơ giới đến nơi có địa hình cao, đề phòng ngập tầng hầm chung cư; chủ động ngắt nguồn điện, khóa van ga trước khi nước dâng cao.

7. Chủ động khơi thông các đường thoát nước gần nhà, khu dân cư; thông báo tới chính quyền khi có sự cố về tắc nghẽn cống thoát nước, các điểm ngập sâu.

8. Chấp hành tuyệt đối sự chỉ đạo của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

9. Tình huống khẩn cấp: Liên hệ ngay lực lượng cứu hộ địa phương hoặc Tổng đài Quốc gia 112.

Dưới đây là một số hướng dẫn chi tiết để người dân chủ động bảo vệ bản thân và gia đình:

LP (Nguồn Cục Quản lý đê điều và PCTT)